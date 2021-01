I commercianti di Schia: «Viviamo di turismo, i parmigiani sono sempre i benvenuti»

MARIA CHIARA PEZZANI

TIZZANO Schia vive di turismo, della presenza di persone che cercano nella montagna momenti di sport e svago. Per questo i residenti e i commercianti della località di Tizzano Val Parma, che sono praticamente le stesse persone, si smarcano compatti da quanto apparso nell'articolo dei giorni scorsi dal titolo «Schia, da Parma sulla neve: malumore tra gli abitanti».

«Ovviamente, tra i residenti della zona infastiditi dalla presenza di tanti parmigiani noi di Schia non siamo compresi – commenta Mariangela Bocchi, di Montecaio srl -. Non siamo compresi perché noi viviamo del turismo che portano ''i parmigiani'' e se qualcuno in questi giorni di ''devastazione'' ha voluto evadere dalla città, rischiando le sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro, certamente si sarà assunto le proprie responsabilità. Noi viviamo di turismo, estivo e invernale, ci auguriamo pertanto di rivederci qui a Schia, tutti liberi da questo incubo che certamente sta portando anche la nostra montagna in un grave stato di sofferenza».

Un'opinione a cui si associano i rappresentanti delle attività di Schia, Francesco Grande, Amministratore de Il Rifugio Rosa Croce & Camping Schia; Sonia Mucci e Alessandro Campagna, de Hosteria Miramonti, Massimo Pellegri, Baita Pian della Giara e Marisa Riccò, Baita Pian delle Guide, tutti d'accordo nel ricordare come solo grazie al turismo la località e il territorio possano vivere.

«Le lamentele non vengono da Schia - sottolinea Daniel Bocchi, di Doriano Sport -, ma da paesi vicini che evidentemente non hanno ancora capito l'importanza turistica di Schia e del Monte Caio per il tessuto economico del nostro territorio».

«Siamo da sempre predisposti e ben felici di accogliere i turisti, il punto principale è che c'è una grande confusione a livello legislativo - prosegue Bocchi - . Se facessero delle leggi chiare magari eviterebbero di creare tutte queste incomprensioni e dissapori, e mi riferisco al paragrafo indicato nei Decreti riferito alle attività sportive in montagna». Per questo, conclude, «facciamo nostra la richiesta di chiarimenti del presidente generale del Club alpino italiano Vincenzo Torti e la proposta di permettere alle persone anche da altri comuni la possibilità di spostarsi in montagna. Auspichiamo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri risponda con sollecitudine, in modo da fugare ogni dubbio e ''lasciare vivere'' chi vuole solo fare attività sportiva sul Monte Caio».