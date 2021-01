Il piano rallenta, stop alle prime dosi (eccetto nelle case protette)

Il piano vaccinale continua anche a Parma con forti rallentamenti, dovuti alle mancate consegne dall'azienda Pfizer delle dosi programmate. Finalmente, grazie ai dati forniti dall'Azienda Usl, facciamo il punto sui numeri delle vaccinazioni in città e provincia, anche a fronte di numerose richieste da parte dei nostri lettori che con lettere e e-mail al giornale reclamano maggiore chiarezza e trasparenza sull'andamento dell'operazione.

I DATI DEI VACCINATI

A Parma e provincia sono 14.149 (su 21.012) le persone vaccinate con la prima dose al 17 gennaio, di cui 2.271 nelle CRA. Gli aventi diritto a far parte della prima fase di vaccinazioni erano gli operatori sanitari (medici, paramedici e altro personale) e operatori e ospiti delle Cra, oltre agli ultraottantenni. Gli operatori sanitari in totale sono 15.859 e ne sono stati vaccinati con la prima dose 11.877 (74,89%). Gli operatori e ospiti delle Cra sono in tutto 5.153 e i vaccinati ieri erano 2.271 (44,07). La popolazione di ultraottantenni è pari a 36.303 (di cui oltre 20mila con patologie croniche) e dovrebbe già essere entrata nella programmazione delle vaccinazioni di questa settimana, ma ad oggi non si sa ancora quando potrà accedere al punto unico vaccinale. In una fase successiva toccherà a soggetti con patologie croniche, chi svolge servizi essenziali (come insegnanti, personale scolastico e forze dell'ordine) e sarà estesa alla fascia di età fra 60 e 79 anni. In provincia di Parma si tratta di 97.079 persone: ma quando avverrà?

I «RICHIAMI»

Sono iniziate ieri le prime somministrazione delle seconde dosi ai vaccinati contro il coronavirus. Si tratta di 94 persone, tutti operatori sanitari di Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria, mentre il 21 gennaio faranno la seconda dose altri 64 operatori delle due aziende. Dal 25 gennaio, poi, sono già fissati gli appuntamenti per coloro che hanno avuto la prima dose dal 3 gennaio, data di avvio della campagna.

VACCINAZIONI NELLE CRA

Contrariamente a quanto annunciato dall'assessore regionale Donini, l'Asl di Parma conferma che proseguono secondo la programmazione le somministrazioni delle prime dosi nelle residenze per anziani (CRA). Ieri sono state vaccinate 261 persone, ospiti e operatori di Villa Sant'Ilario (Parma), Villa Margherita (Calestano) e della struttura Selene Conti (Borgotaro). Oggi è il turno di: Le Tamerici (Parma), Santa Rita (Soragna), Corsini (Pellegrino), Val Cedra (Monchio), per un totale di 353 vaccinazioni programmate. Domani sono 361 le somministrazioni previste nelle strutture: Sidoli (Parma), Villa Matilde (Neviano) e Gaj Corradi (Sissa).

PRENOTAZIONI

Sono ancora aperte le prenotazioni per tutti gli aventi diritto in questa fase. Per richiedere la vaccinazione è sufficiente collegarsi al sito www.ausl.pr.it e seguire le istruzioni. Le richieste saranno prese in carico e gli appuntamenti fissati in base alle prossime forniture di vaccino. r.c.