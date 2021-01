Va a fare la spesa: gli rubano l'Audi Q7 nuova nel parcheggio

COLLECCHIO Entra al supermercato per fare la spesa, esce ma la sua auto non c'è più. È successo ieri mattina nel parcheggio del supermercato Coop in via Pertini a Collecchio. Un uomo residente nella zona è arrivato nel parcheggio del supermercato poco prima delle 11 e ha parcheggiato la sua Audi Q7 di colore nero negli stalli posti sul lato sinistro rispetto all'ingresso del centro commerciale. Un'auto nuovissima, acquistata la settimana scorsa: una vettura che vista la stazza non passa di certo inosservata. E i chilometri percorsi non arrivavano a 300.

Tutto in pochi minuti. Parcheggiata l'auto, l'uomo entra nel centro commerciale e si dirige verso la Coop per alcuni acquisti di generi alimentari. Dopo circa dieci minuti, l'uomo esce dal centro commerciale, deposita gli acquisti nella vettura e rientra per recarsi in tabaccheria, dovendo pagare un paio di bollette.

Anche in questo caso passano pochi minuti e l'uomo esce nuovamente dirigendosi verso il parcheggio dove purtroppo fa l'amara sorpresa. La sua Audi non è più dove l'aveva parcheggiata. Pochi attimi di smarrimento per mettere a fuoco la situazione e rendersi conto che l'auto è stata rubata.

Senza perdersi d'animo, il proprietario ha contattato subito l'assicurazione, visto che l'auto era dotata di un sistema antifurto satellitare. Gli addetti dell'ufficio assicurativo però non hanno ottenuto riscontri: la vettura non risultava rintracciabile dagli schermi, insomma il satellite non riusciva a individuarla, probabilmente perché i ladri sono riusciti a schermare l'impianto antifurto rendendolo praticamente inattivo.

L'uomo ha contattato anche i carabinieri di Collecchio per la denuncia del furto, sperando che le forze dell'ordine possano rintracciare l'auto, prima che possa essere trasferita illegalmente, ad esempio all'estero.

