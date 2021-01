Domenica torna il mercato a Traversetolo

MARIA CHIARA PEZZANI

TRAVERSETOLO Riparte il mercato a Traversetolo. Domenica i banchi non alimentari e alimentari potranno nuovamente essere allestiti lungo le vie del paese per il tradizionale appuntamento settimanale. Ieri il sindaco Simone Dall'Orto ha firmato l'ordinanza, valida fino al prossimo 5 marzo, che ne permette lo svolgimento, ponendo però una condizione, legata all'andamento epidemiologico del territorio regionale. Il mercato infatti si farà nel caso la regione rimanga arancione oppure diventi gialla. Stop invece nel caso di passaggio a zona rossa.

«Come annunciato nei giorni scorsi, ci siamo confrontati con le associazioni del settore e i commercianti - spiega Dall'Orto -. La maggioranza di loro ha convenuto di voler ripartire, seppur con le limitazioni che impongono la zona arancione, ovvero lo spostamento tra comuni diversi, ringraziando l'Amministrazione per la possibilità. Le perplessità riguardavano anche il riuscire a garantire le norme di sicurezza per l'uso dei servizi igienici, in appoggio ai numerosi operatori, circa 150, che giungono per il mercato. Abbiamo quindi contattato una ditta del settore che si occuperà della sanificazione dei servizi pubblici presenti davanti al Municipio: due addetti, uno per il settore maschile e l'altro per il femminile, vigileranno per contingentare gli ingressi e garantiranno la corretta igienizzazione prima e dopo l'uso. Tutti dovranno però portare pazienza - continua il sindaco - perché l'emergenza non è finita e invito al rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Questo è un primo passo, che sicuramente potrà essere d'aiuto all'economia locale. L'augurio è quello che le misure prese in questo periodo ci facciano presto tornare in zona gialla, così che anche i locali pubblici possano tornare a lavorare».

Il tradizionale appuntamento riprenderà a svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio: è proibito l'ingresso al mercato a chi ha una temperatura superiore ai 37,5 °C e a chi avverte sintomi influenzali. I visitatori sono obbligati a indossare sempre le mascherine nell'area del mercato e a indossare i guanti monouso per toccare la merce in vendita oppure disinfettare le mani. È obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone. Gli operatori dovranno esporre nel proprio banco i prodotti per la pulizia delle mani, il materiale informativo e il cartello fornito dal Comune.