Gli insegnanti del Gadda: «Da oggi nella tua classe un vuoto fisico e soprattutto emotivo»

La notizia è circolata in fretta ieri mattina tra i corridoi, le aule, sui messaggi dei telefonini degli studenti dell’istituto Gadda di Fornovo. «Angelo non ce l’ha fatta», anche se tutti, compagni, insegnanti, famiglie speravano in un miracolo. La scuola che Angelo frequentava da ieri si è ammutolita, sconvolta per la tragica notizia. Come comprendere che uno dei tanti ragazzi che animano l’edificio e le lezioni con le loro voci, le risate, gli arrivi del mattino, le partenze, la vitalità e i sogni dei sedici anni non c’è più? Angelo Villari frequentava il terzo anno dell’indirizzo professionale di manutenzione e assistenza tecnica dell’istituto fornovese: i motori, la moto in particolare, erano tra le sue passioni che coltivava anche nei laboratori della scuola. Avrebbe voluto che fossero anche il suo futuro. Una delle sue foto lo ritrae sorridente insieme alla pluricampionessa mondiale di motocross Kiara Fontanesi, che proprio al Gadda era venuta più volte per collaborare con il suo team alla progettazione di una moto. I suoi insegnanti hanno voluto lasciare una testimonianza, un ricordo affettuoso e addolorato di un ragazzo dolce e solare. «Non pensavamo certo di trovarci a scrivere di te in questa circostanza, ma ci teniamo a dedicarti poche parole...conoscendoti non ne avresti volute di più. A tratti introverso, a tratti timido ma sempre amorevole e ben disposto verso compagni e insegnanti; da oggi nella tua classe ci sarà un vuoto fisico e soprattutto emotivo. Siamo certi però che il ricordo della tua spensieratezza e dolcezza potrà colmare in parte questo vuoto e dare la forza ai tuoi compagni e a noi insegnanti di andare avanti, nonostante la tua assenza. Ti ricorderemo così, con il sorriso e quella grande passione per la moto che alla fine ti ha portato via da tutti noi. Buon viaggio Angelino! I tuoi insegnanti».