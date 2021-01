Residenti esasperati: «Fermate quei bolidi»

Luca Molinari

Il limite dei cinquanta chilometri orari c'è, ma nessuno lo rispetta.

Via Emilia Ovest, nel tratto che va dalla rotatoria-svincolo con la tangenziale (all'altezza di Vender) a San Pancrazio, è un lunghissimo rettilineo in cui auto e camion sfrecciano spesso ad alta velocità, in barba a limiti e divieti.

Il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita il sedicenne nocetano Angelo Villari, è soltanto l'ultimo di una lunga serie. Gli abitanti della zona da tempo chiedono interventi per ridurre la velocità dei mezzi di passaggio e aumentare la sicurezza per pedoni e ciclisti dentro l'abitato di San Pancrazio.

A non essere rispettato in realtà non è soltanto il limite dei cinquanta all'ora (dato che San Pancrazio rientra nei confini cittadini), ma anche il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Su entrambi i lati di via Emilia Ovest - prima dell'abitato di San Pancrazio venendo da Ponte Taro, e subito dopo la rotatoria con la tangenziale arrivando da Parma - sono posizionati dei cartelli stradali che vietano il transito ai camion, salvo i mezzi autorizzati o diretti ad officine.

Stesso discorso per l'ultimo tratto di strada Vallazza, ossia quello che collega la rotatoria di accesso alla tangenziale all'abitato di San Pancrazio.

I divieti sono stati istituiti una decina di anni fa, al momento dell'apertura dello svincolo della tangenziale, ma molti camion continuano a percorre la via Emilia e strada Vallazza, creando disagi e pericoli ai residenti e a chi si sposta a piedi o in bici.

«Le auto sfrecciano velocissime - commenta Vittorio, uno storico residente di San Pancrazio -. Non essendoci nessun tipo di dissuasore qualsiasi automobilista si sente libero di schiacciare l'acceleratore, anche se si trova in città e attraversa un centro abitato».

Secondo gli abitanti della zona, un passaggio pedonale rialzato o un semplice dosso «si potrebbero installare facilmente e con poca spesa in più punti, a partire dall'incrocio tra via Emilia e strada Madonna dell'Aiuto».

«Non è la prima volta che in quel tratto di strada avvengono degli incidenti - aggiungono altri -. Bisogna fare in modo che le auto rallentino e che i camion vadano in tangenziale, come prevedono i divieti».

All'ingresso del paese alcuni anni fa erano presenti dei tabelloni luminosi, ora spenti, che invitavano gli automobilisti a rallentare quando superavano il limite dei cinquanta chilometri orari. Il grande semaforo al centro dell'abitato invece, è a chiamata e si attiva automaticamente soltanto al passaggio degli autobus.

Subito dopo la via Emilia (in direzione Ponte Taro) si stringe molto, diventando pericolosa per chi la percorre a velocità sostenuta. I problemi di viabilità riguardano anche strada Vallazza, percorsa da parecchi mezzi pesanti, nonostante i divieti.

«I camion che passano sono un pericolo per pedoni e ciclisti - affermano i residenti - perché imboccano speditamente il sottopasso ferroviario ed entrano in paese in velocità».

La richiesta di alcuni abitanti è quella di realizzare dei marciapiedi su entrambi i lati della strada, almeno nel tratto compreso tra l'incrocio con la via Emilia e il sottopasso ferroviario, così da tutelare gli utenti deboli della strada.