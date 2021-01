Bonaccini: «Io contrario alle zone gialle per provincia»

«Non abbiamo intenzione di suddividere la regione in fasce differenziate fra zone di colore diverso. In questo momento serve unità e capacità di concentrare le forza nella lotta contro il virus e non uno spezzetamento che rischierebbe di creare più problemi di quanti ne potrebbe risolvere»

Stefano Bonaccini è perentorio nel chiudere totalmente la strada a una possibile proclamazione di una zona gialla per il Parmense. E auspica invece che «restando tutti uniti come regione si possa al più presto rientrare nei parametri nazionali che ci consentirebbero di poter tornare a essere in zona gialla. Ma senza dividere i territori fra loro»