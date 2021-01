Con il Tir cerca una scorciatoia nell'erba ma rimane impantanato: multato

Una manovra decisamente improvvida, quella di un tir che, nel tentativo di uscire con una scorciatoia da un’area commerciale, ha devastato una porzione di verde pubblico in via Leonardo Da Vinci a ridosso della rotatoria che unisce via Togliatti a via 24 Maggio. Oltre al danno, la beffa: il mezzo pesante è rimasto impantanato. Immediata la segnalazione dei fidentini che assistendo alla scena hanno allertato il comando della Polizia locale. Gli agenti sono intervenuti, chiamando il carro attrezzi e seguendo la rimozione del tir, bloccato a pochi passi da una delle strade più trafficate della città. Per il conducente è arrivata una sanzione oltre all’obbligo di ripagare tutti i danni provocati al verde pubblico.

r.c.