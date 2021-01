Una lettera dei compagni di classe per Angelo: «Ci mancherà la tua allegria»

NOCETO Gli ex compagni di classe della 3ª C della scuola secondaria di primo grado di Noceto hanno voluto ricordare Angelo Villari, il ragazzo morto in seguito ad un incidente stradale: oggi alle 15,30 saranno celebrati i funerali nella chiesa di Noceto.

«Quando abbiamo saputo la triste notizia il nostro pensiero è andato subito agli anni trascorsi insieme alla scuola secondaria di primo grado: lo vediamo, come fosse ieri, seduto in fondo alla classe, dove amava sempre mettersi insieme al suo inseparabile compagno Pietro. E ci torna subito alla memoria il suo bellissimo sorriso. Angelo era un ragazzo solare, sempre sorridente, educato e vivace. Era sempre pronto ad aiutare gli altri: era una certezza su cui ognuno di noi poteva contare. Aveva una parola buona per tutti. Sono tanti i ricordi che ci legano ad Angelo.

Nel suo zaino non poteva mai mancare la sua merenda preferita: la focaccia. Il suo spuntino, però, non era finito lì: aveva con sé anche tante caramelle e mentine. Anche se magrolino, era all'interno della classe quello che mangiava più di tutti! Noi compagni scherzavamo sulla dimensione della focaccia, che era più grande della sua faccia: ne comprava in abbondanza perché amava condividerla con tutti noi. Il prof di italiano gli diceva sempre: “Della focaccia, Angelo, non ti dimentichi mai!” E lui rispondeva sempre facendo un bel sorriso.

In quel periodo era già nata in lui la passione per le moto: in terza media decise di iscriversi alla scuola guida per ottenere il patentino. Quando al pomeriggio aveva le lezioni, la mattina parlava solo di quello. Non vedeva l'ora di avere una moto tutta sua, con cui poter andare in giro in paese con i suoi amici. In classe era molto vivace, non ci faceva mai annoiare e portava sempre una ventata di leggerezza e allegria: capitava a volte che facesse arrabbiare i prof e in quei momenti le risate non mancavano. Durante il suo percorso scolastico ha partecipato anche ai campionati studenteschi di rugby. In quella circostanza, come nella vita, ha affrontato tutto con forza e coraggio, nonostante la sua corporatura minuta. Ci mancherà la sua pazzia, la sua allegria con cui veniva sempre a scuola e il modo che aveva nel relazionarsi con gli altri. I ricordi che abbiamo di lui sono bellissimi e indimenticabili».