È ufficiale: la Verdi Marathon non si farà

Aveva suscitato molte polemiche, la Verdi Marathon edizione 2020, disputata, seppure senza conseguenze per i partecipanti, alla vigilia del durissimo lockdown del marzo scorso. Che ne sarebbe stato dell'edizione 2021? La risposta è arrivata in via ufficiale: la Verdi Marathon 2021, hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Fritelli e l’assessore Compiani, non si disputerà. «Come sempre l’organizzazione intende essere vicina ai propri runner. Stiamo pertanto pensando ad una novità che verrà comunicata più avanti sempre se, e solo se, le condizioni del periodo lo permetteranno», hanno detto Fritelli e Compiani. Quindi si guarda al futuro con fiducia, non resta altro in un momento difficile in cui la città viene a perdere un altro dei suoi fiori all'occhiello. «Verdi Marathon è stato l’ultimo vero evento italiano di maratona aperto a tutte le categorie di tesserati per il 2020. È stato un momento nuovo e particolare vista l’immediata completa chiusura del Paese qualche giorno dopo. Non esistevano protocolli o conoscenze di quanto poi sarebbe accaduto. Tutto si è svolto regolarmente grazie al bellissimo lavoro di tutta la macchina organizzativa e di tutti i volontari coinvolti che hanno agito in modo responsabile e sicuro per loro stessi e per tutti gli atleti che hanno partecipato. Ora siamo ben più consci di questo maledetto virus, di come agire per tutelarci al meglio, di cosa si può fare per poter tornare almeno per un momento alla normalità che conosciamo. In questi ultimi mesi abbiamo parlato con tutti gli enti interessati, con il territorio, con i volontari e anche tra di noi. Il desiderio di ripartire, di dire quel “forza, iniziamo!” che in questo periodo ci contraddistingue è molto forte. La data della prossima Verdi Marathon era fissata per il 21 febbraio. In centinaia hanno scritto per chiederci conferma o meno dell’evento. Abbiamo lavorato affinché cosi fosse. Ma, c’è un ma….».

Un «ma» ancora troppo grosso e per ora invalicabile. «Il Paese è ancora attanagliato da disposizioni di chiusura, tante categorie hanno difficoltà a reperire risorse, gli ospedali sono più o meno completi, i nostri cari ancora oggi ci lasciano da un momento all’altro. I nostri valori sono altri, ci indicano la strada, ci permettono di riuscire a governare le nostre emozioni e i nostri impulsi. Senza questi, non avremmo alcun dubbio. È il momento di ascoltarli e di seguirli. Ancora una volta. Per questo motivo, con grande amarezza e con grande dispiacere per tutto il territorio coinvolto che perde cosi una grande vetrina, per tutti gli appassionati che vedono da anni in questo evento un primo vero ed importante momento di agonismo per testarsi per i mesi a venire, per tutti coloro che sono coinvolti e che vivono con grande emozione l’intera manifestazione, comunichiamo che Verdi Marathon 2021 non si terrà. Viene rinviata al 2022».