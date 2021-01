Quella strana moria di animali al parco Ducale

Animali morti ritrovati nei pressi del laghetto del parco Ducale. Ora si attende di sapere che cosa può avere provocato questa inquietante moria.

Una scena davvero brutta quella che, a un certo punto, nel pomeriggio di venerdì è apparsa a una donna mentre passava da uno dei punti più suggestivi non solo del parco Ducale, ma di tutta la città. Ad attirare la sua attenzione alcuni animali senza vita: una tartaruga e di due piccioni. Piuttosto scossa da quella visione la donna ha dato subito l'allarme e al laghetto del parco Ducale è arrivata una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno, a loro volta, immediatamente allertato il servizio veterinario dell'Azienda Usl che ha provveduto a trasportare le carcasse nelle sue strutture per trovare una risposta sul decesso degli animali.

Tra gli interrogativi ci sono quello sulle modalità - se tra le cause, ad esempio, ci possa anche essere l'avvelenamento - e sul luogo esatto in cui la tartaruga e i piccioni abbiano perso la vita. Se nella zona del laghetto oppure da un'altra parte, per essere poi abbandonati proprio lì. r.c.