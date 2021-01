Un'insegnante positiva, chiusa la materna Vianello

Dopo l’accertamento di un caso di positività al Covid - riguarda un’insegnante - è stata chiusa la scuola materna della Monsignor Vianello, l’istituto fidentino retto dalle religiose domenicane di Pompei.

Nessun caso positivo invece è stato registrato alla scuola media della stesso istituto, dove le lezioni procedono regolarmente. La scuola materna resterà chiusa per due settimane.

Intanto verranno sottoposti ai tamponi, insegnanti e bambini. L’attività dei sanitari ha portato alla chiusura preventiva della scuola d’infanzia fino all’esito dei tamponi. L’insegnante risultata positiva comunque sta bene. Intanto la situazione è strettamente monitorata.

Ma altri casi di positività sarebbero stati riscontrati in altre scuole cittadine e alcuni insegnanti sarebbero stati posti in quarantena. Intanto una volta appurato con il tampone che un alunno o un professore o altro personale scolastico è positivo la Ausl procede con il contact tracing. Sarà il referente Covid della scuola a fornire l’elenco dei contatti stretti e dei loro genitori. Per contatti stretti si intendono tutte le persone che sono state insieme alla persona contagiata. La Ausl «valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli alunni della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti». L’isolamento dura 14 giorni. r.c.