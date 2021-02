Da Rossi a Singh

di BRUNO ROSSI

Chiamarsi Rossi. Si ha un primato. Ma vantarsene sarebbe ridicolo, oltre che insensato. Semplicemente, si porta il cognome più diffuso in Italia. Primato che si fa più robusto se si aggiunge la versione meridionale, Russo. E lo sciame dei Rossini, Rossetti, Rossellini e simili.

Tutti con antenati medioevali Rubeis o Rubeus o altro, derivati dalla capigliatura o dall’abbigliamento sul rosso. Con questo cognome si entra d’obbligo in tutte le esemplificazioni burocratiche. Si è spesso ospiti (meglio, vittime) nei rettangolini che, sui settimanali di vario genere, inquadrano le risibili venture di naufraghi Rossi, di imbranati Rossi, di depressi Rossi e via barzellettando.

Ma capita però che, anche fuori da quelle vignette, nella vita reale chi ha addosso quel cognome da inflazione vada a cadere, per omonimia, in infiniti pasticci.

INFINITI PASTICCI

Posso trovare esempi anche nelle mie modeste vicende. Ho rischiato di ripetere esami di terza media perché la mia versione dal latino venne scambiata con quella di un carabiniere Rossi da tempo divorziato dai libri ma preso da improvvisa necessità della licenza media.

Lo ricordo che esultava: «Sant’Elpidio mi ha fatto la grazia». Quando la scuola dovette spiegargli l’equivoco e rimandarlo a settembre, avrei voluto corrergli in soccorso. Ancora. Sono stato chiamato due volte in Questura per le malefatte di certi Rossi. E ho dovuto dimostrare che, nell’uno e nell’altro caso, quel Rossi non ero io.

Negli anni delle cotte scolastiche avevo nella classe a destra della mia una Rossi con le trecce e nella classe a sinistra una Rossi con la messimpiega.

Il cuore (quella volta) mi era andato a destra, ma il mio biglietto che dichiarava orripilanti svenevolezze andò a svoltare a sinistra. Forse perché all’amico che mi faceva da postino avevo indicato semplicemente «alla Rossi» Così quella in messimpiega ricevette il messaggio, capì la deviazione e decise di divertirsi. Proclamò alla scuola intera (compresa l’adorabile Rossi con le trecce) gli ardori del ridicolo sottoscritto.

La classifica dei cognomi più diffusi ha un raggio nazionale, ma se l’indagine rimane in confini provinciali le cose possono cambiare.

A PARMA PIÙ FERRARI

Guardiamo Parma e paesi attorno. Rossi è al secondo posto, non al primo: lo sorpassa in graduatoria il cognome Ferrari. Anche qui gli studiosi sono andati a rovistare tra le origini. Il primo risultato è ovvio. Ferrari, come Fabbri, Ferretti, Ferrero eccetera, secoli addietro indicavano chi lavora il ferro, il metallo.

Più impensato il fatto che la diffusione del cognome è mondiale. Nelle sue traduzioni, ovviamente. Dall’inglese Smith al turco Demirci, al polacco Kowalski, tutte parole collegate ai metalli.

Torniamo in Italia. Molte le curiosità rilevate da chi ha esplorato la galassia dei nostri cognomi. Quasi ogni regione ha tipici finali all’anagrafe. Per esempio, parecchi valdostani amano terminare in “az”” o in “oz”: Bionaz, Marcoz, Diemoz, Margheritaz. I friulani con una “in” come Brusadin, Piccinin, Babuin.

Diverse sono le particolarità pescate da chi analizza queste cose. Qualche assaggio. La gente di Rieti deve avere avuto antenati di particolare affettuosità: molti dei suoi cognomi hanno un tenero svolazzo finale: Angelucci, Festuccia, Paolucci, Martellucci.

Teramo dà una delle risposte più classiche al «come si sono formati i cognomi», precisando che il tale era figlio del tal altro. Lo testimoniano undici dei quindici cognomi più diffusi in città: Di Francesco, Di Giuseppe, Di Pietro e via.

Passano per ogni scuola le furie di Dante: «Ahi Pisa, vituperio delle genti».

Con l’accluso esempio dell’abbuffata in casa del conte Ugolino. Bene. Un cognome pisano molto diffuso è il minaccioso Sbrana.

Firenze prende le distanze. Sulla cima delle sue graduatorie si legge Innocenti. In Veneto molti cognomi tramandano (come da noi i Ferrari) vecchi mestieri: Marangon, Sartor, Carbognin.

Capitolo a parte, l’Alto Adige. Nel 1926 il governo fascista decretò che i “cosiddetti tedeschi” della regione dovevano “ritrovare i vecchi cognomi italiani”. Così molti signori Unterhauser, per esempio, seppero di chiamarsi Cazzanelli. Finita la guerra i signori Colli di Bolzano (altro esempio) tornarono a scrivere sulla porta di casa Pichler.

Altri cognomi ritenuti buffi o semplicemente strani sono stati cambiati su richiesta al Procuratore generale della Corte d’Appello. Così avranno fatto gli spavaldi Abbracciavento, Ammazzalamorte, Sfondamondo, gli ossequienti Bacialemani, gli incerti Lumediluna, gli insidiosi Giuratrabocchetti, i rurali Mostocotto. Sono stati segnalati cognomi che esagerano in modestia come Pochintesta. O che denunciano guai economici, come i Mezzalira, i Senzaquattrini. Ovvio pensare che alle origini vi siano soprannomi appioppati con sentimenti non propriamente amichevoli.

Nel Lazio pare vi fossero ben quattordici portatori dell’offensivo Frocione. In altre regioni i Puzzolente, i Disgraziati e i Bastardo. L’informazione non è dovuta a qualche amante degli scherzi. Ma a uno studioso di chiara fama, Emidio De Felice, ordinario di glottologia nella facoltà di lettere dell’Università di Genova. Le esplorazioni nella galassia dei cognomi sono state macinate con bravura nei suoi elaboratori e pubblicate da Mursia non pochi anni fa. Devo però dire che mi sono immerso anche in altri elenchi più recenti. Nel senso che sono stati compilati nei nostri giorni, ma spesso riferibili a secoli addietro. Odierni, in ogni caso, gli indiani Singh o i cinesi Wang, Li, Hu e non pochi altri.

E mi sono imbattuto perfino in antiche storie sentimentali. Ecco infatti gli Amordeluso, Amatobene, Piangiamore, Sanguedolce. In religiosi Agnusdei, Osanna, Miserere, Paternoster e nei definitivi Amen. E forse c’è chi, in materia, ha esagerato scegliendo per il proprio casato il chilometrico Quondamangelomaria.

A volte i matrimoni complicano le cose. Come è accaduto alla signora Mezzagamba che si è unita al signor Insalata. O a chi, nel giorno del Battesimo, ha accostato al cognome un po’ imbarazzante, tipo Schiavetti, un nome (tipo Libero) che aggrava la faccenda. Fino agli anni Settanta gli elenchi telefonici di Milano accoglievano il nome di una signora Sederin Rosa. Italo Zingaretti qualche tempo fa segnalò una signora Domenica Gnocchi.

Queste righe (che peraltro hanno un precedente in una bella pagina della nostra «Gazzetta» firmata da Monica Tiezzi) forse inciamperanno nella suscettibilità di qualche lettore. Ma l’argomento vietava la discrezione. Sarebbe anche ottima regola di un cronista non parlare troppo di sé. Ma quando si deve riferire sui cognomi più diffusi in Italia (Rossi), come ho fatto all’inizio, credo ci si possa dimenticare di questa regola se ci si chiama Bruno Rossi.