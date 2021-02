False griffe, la truffa è on line: indagini a Medesano e Ravenna

LUCA DALL'ASTA

MEDESANOPrada, Dr. Mertens, Balenciaga, Moncler, Louis Vuitton, Ralph Lauren ed Alexander Mc Queen sono solo alcuni dei marchi contraffatti sequestrati dagli agenti di polizia locale Bassa Val Taro guidati dal Comandante Giovanni Saviano.

Le indagini, partite circa tre mesi fa hanno portato gli agenti nel ravennate per mettere fine ad una triste storia di vendita di prodotti con marchi contraffatti.

Una vera e propria truffa nella quale era finita anche una ragazza della zona che, probabilmente ingolosita dall'offerta vantaggiosa, acquistò su un sito di e-commerce un paio di scarpe del famoso marchio Alexander Mc Queen per soli 200 euro. Un prezzo fuori dal mercato, come spesso si trovano online in questi ultimi tempi, che però nascondeva dietro di sé l'incredibile fregatura: è bastato dare un piccolo sguardo alle scarpe per capire che erano false. La donna, accortasi immediatamente del raggiro, ha dapprima tentato, senza successo, di farsi restituire i soldi dall'esperto truffatore, per poi decidere di segnalare l'accaduto, denunciandolo alle forze della polizia locale Bassa Val Taro. Da quel momento in poi sono scattate le indagini, coadiuvate dalla polizia locale di Ravenna e dalla procura della Repubblica del tribunale di Parma, che hanno portato gli agenti a casa di un ventitreenne, residente nel ravennate. Il ragazzo è stato trovato con le mani nella marmellata: nella sua abitazione gli agenti, infatti, si sono imbattuti in portafogli, calzature in pelle, scarpe, piumini, borse, giubbotti e magliette false e pronte per essere spedite in tutta la penisola.

Insieme al giovane è stato indagato anche un amico di 48 anni con l'accusa di detenzione e vendita di prodotti con marchi contraffatti. I capi sono stati sequestrati così come la carta Pay Pal che veniva utilizzava per le transazioni illecite. Grande soddisfazione per il gruppo di polizia locale Bassa Valtaro che con minuzia è riuscita a mettere fine ad uno smercio truffaldino che andava avanti da diverso tempo impunemente. Il Comandante del gruppo Bassa Valtaro, operativo solitamente nel territorio dei comuni di Medesano, Fornovo e Solignano, ha invitato la cittadinanza ad acquistare su canali sicuri prediligendo i marchi originali.