Soragna, ubriaco tampona e scappa

MICHELE DEROMA

SORAGNA - Dopo aver urtato un edificio a bordo della carreggiata, ha tamponato una vettura ferma al semaforo, ed è ripartito senza accertarsi delle eventuali conseguenze dell’incidente. Ma grazie alla segnalazione tempestiva di un testimone, l’incosciente automobilista - un cinquantenne di origini lombarde e residente in un comune della Bassa - è stato fermato dagli agenti della Polizia locale, che hanno sorpreso lo stesso pirata della strada con un tasso alcolemico di 1 g/l, il doppio rispetto al livello consentito: per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L'episodio è accaduto a Castellina, frazione di Soragna: sulla strada provinciale per Fidenza, proprio nel cuore dell’abitato della frazione, il cinquantenne ha perso il controllo del proprio veicolo suv all’altezza di un curvone verso destra, urtando lievemente un edificio situato a bordo strada, ma proseguendo successivamente la propria marcia in direzione di Soragna.

Dopo alcune decine di metri, all’altezza del ponte sul torrente Stirone - attualmente regolato da senso unico alternato e impianto semaforico - il veicolo del cinquantenne ha tamponato una vettura ferma al semaforo. In questo caso il conducente del suv si è fermato, ma soltanto per pochi secondi: il tempo di un breve litigio con la donna - residente a Soragna - alla guida del veicolo colpito, e l’uomo si è subito rimesso al volante della propria auto allontanandosi dal luogo del sinistro, senza fornire le proprie generalità ed accertarsi della presenza di danni a persone o cose. Tempestiva, quanto provvidenziale, si è così rivelata la telefonata da parte di una persona che ha assistito alla scena, alla pattuglia della polizia locale di Soragna, che nel giro di pochi minuti ha intercettato il suv all’ingresso del centro abitato del capoluogo comunale, nella zona di via Pertini. Gli agenti della polizia locale hanno identificato l’uomo, sottoposto quindi all’etilometro: il risultato dell’esame, di 1 g/l, ha fatto scattare a carico del cinquantenne la denuncia per guida in stato di ebbrezza. All’uomo è stata inoltre ritirata la patente di guida, mentre eventuali altre violazioni al codice della strada sono al vaglio degli agenti intervenuti sul posto.