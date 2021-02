Gioca due euro e ne vince 50mila: «Cambierò l'auto»

LISA OCCHI

BARDI - Venerdì al bar Grande in piazza Vittoria, è avvenuta una vincita pari a 50mila euro con il sistema di giocata 10eLotto di Lottomatica. Il vincitore è un operaio sulla cinquantina, persona ben voluta nel paese.

Il fortunato giocatore si è avvicinato al bancone chiedendo di giocare una schedina da due euro che prevede la combinazione di 10 numeri. Il sistema crea in automatico la combinazione di numeri compresi tra 1 e 90, l’estrazione avviene ogni 5 minuti e vengono estratti 20 numeri. La giocata ha azzeccato 9 numeri su 10 ed è stata eseguita per conto del cliente, da Simone Basini proprietario del locale bar Grande che racconta di come il vincitore sia rimasto senza parole quando ha appreso della vincita, e in preda alla gioia ha pagato da bere a tutti i presenti che curiosi gli hanno chiesto come impiegherà i soldi della fortunata giocata.

«Penserò ad una macchina nuova» avrebbe detto.

«Se avesse preso 10 numeri su 10 avrebbe vinto un milione - spiega Simone Basini - con un euro in più invece, avrebbe raddoppiato la vincita».

E’ la prima volta che Bardi e il bar Grande si trovano al centro di una grande vincita.