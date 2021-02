Luciana Passera, una star dei quiz

Un’altra telefonata in diretta ieri mattina per la fidentina Luciana Passera, chiamata da «Uno Mattina in famiglia», trasmissione in onda su Rai Uno e condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta. Sabato scorso Luciana aveva già vinto un lettore digitale di libri e una macchina per il caffè. E ieri mattina ha colpito ancora, rispondendo a una domanda su un varietà con Delia Scala e centrando subito l'obiettivo di vincere anche la televisione.

Fra i partecipanti al telefono da casa, è stata l'unica concorrente a vincere. Insomma, un figurone. Luciana ha scelto di rispondere a domande sulla televisione degli anni Sessanta. La fidentina si è dimostrata preparatissima: nessuna esitazione, risposte esatte.

«Brava signora Luciana» si è complimentato dallo studio Tiberio Timperi.

La preparatissima e anche fortunata Luciana Passera, per gli amici «Cip», imprenditrice, è molto nota in città.

Impossibile non notare il suo look ricercato e particolarmente originale, che praticamente cambia ogni giorno: cappellini, occhiali, accessori spesso creati da lei stessa, sfreccia sulla sua bicicletta per il centro cittadino, dove poi, estroversa e solare com'è, si ferma sempre volentieri a fare le consuete, amate «due chiacchiere»con i conoscenti. È anche una grande animalista e ambientalista.

Il fotografo Luca Ramenzoni un paio di anni fa l’ha inserita nelle figurine dell’album dei personaggi borghigiani.

Ma come è nata la passione per i quiz televisivi? «Mi interesso di tv, spettacoli, libri, giornali, eventi, insomma un po’ di tutto e avevo già provato a telefonare tre volte a Rai Uno Mattina - spiega Luciana – e negli ultimi due sabati mi hanno chiamato. Ero abbastanza tranquilla sulle domande perché guardando le puntate passate della trasmissione mi sono accorta che avrei saputo rispondere sempre a tutto. Seguo da sempre le trasmissioni televisive, da quelle culturali agli spettacoli e mi sento abbastanza competente. Devo dire la verità: sono stata anche fortunata. Già negli anni passati avevo partecipato telefonicamente altri quiz televisivi e anche allora avevo vinto accessori e capi di abbigliamento. Avrei qualche difficoltà ad essere presente in studio, in trasmissioni come l’"Eredità" o "Reazione a catena" perché mi troverei in imbarazzo, mentre al telefono mi trovo perfettamente a mio agio. E risentendomi nella registrazione di ieri mattina, ho sentito quella inconfondibile “erre” fidentina che è proprio bella. Poi mi ha fatto i complimenti anche Timperi e quindi più di così …».

Adesso che Luciana si è lanciata, c’è da scommettere: le sue avventure in tv non finiranno qui. s.l.