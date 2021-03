Se n'è andato Bruno Gabbi, «re» della Ghiaia

Fino a che la salute glielo ha consentito è stato dietro al banco, affiancato dalla moglie Giovanna e dalla figlia Beatrice, di uno dei negozi più antichi di Parma calato nel cuore della città che, da 84 anni filati, è sempre nello stesso borgo e tratta lo stesso genere di merce: biancheria intima per uomo, donna e corredi per neonati. Bruno Gabbi, commerciante molto noto e stimato nel «pianeta» Ghiaia, titolare del negozio «Intimo Ferro» di borgo Paggeria-angolo borgo Copelli, è deceduto nei giorni scorsi all'età di 77 anni.

Nativo di San Prospero, appartenente ad una famiglia di noti commercianti di «parmigiano», Gabbi, dopo avere conseguito il diploma di ragioniere, si dedicò al commercio, attività che svolse per tutta la vita testimoniando, non solo grande professionalità, ma anche tanta serietà ed altrettanta correttezza nei confronti di colleghi, clientela e fornitori.

Dopo il felice matrimonio con Giovanna Campanini gestì, per ben 20 anni, il «Bar Ghiaia» ubicato nell'omonima piazza. Una sorta di ombelico del mondo parmigiano frequentato da tantissime persone: giovani, pensionati, operatori del mercato, icone della parmigianità e umanità varia. E, da questo locale che ristorava tanti avventori con caffè, «bianchini», panini, dolci, aperitivi e dessert, Giovanna, il padre Carlo e il marito Bruno hanno visto scorrere la costante trasformazione della Ghiaia: quella dei banchi, dei box, degli ambulanti del mercoledì e del sabato, dei personaggi caratteristici, macchiette comprese, che hanno reso amabile questa porzione della città che, per i parmigiani, nonostante i vari mutamenti, è stata, rimane e rimarrà la cara vecchia «Giära».

Nel 1985 Gabbi cedette il bar per acquisire il negozio di intimo di borgo Paggeria, aperto nel 1937 da Angelo Ferro. E, siccome sia Bruno che Giovanna dietro il banco ci sapevano fare, il negozio consolidò la sua presenza ampliando la clientela che in quella storica bottega poteva trovare intimo per tutte le età: neonati, ragazzi, ragazze, uomini e donne maturi ed anche anziani. Una serie di articoli di intimo per una persona - come ha sottolineato la moglie di Gabbi, Giovanna - «da cuànd la nasa a cuànd la móra».

Residente storico del pianeta Ghiaia dove abitava da tanti anni, Gabbi, era una persona molto riservata, tutta d'un pezzo, dal fare signorile e molto scrupolosa nel proprio lavoro. I momenti di relax li trascorreva nella sua amata casetta di Berceto mentre era il mare della Versilia che lo aveva conquistato. Era legatissimo alla famiglia: alla moglie Giovanna, alla figlia Beatrice, agli adorati nipoti Francesco, Elena e Leonardo, al genero Luca, alle sorelle, ai cognati e alla suocera Elsa, novantenne, che stravedeva per lui.

