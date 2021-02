E' morta Maura Franceschini della pizzeria L'Incontro

Salsomaggiore piange la scomparsa di Maura Franceschini vedova Cattani, nota e stimata commerciante che per tanti anni ha gestito con il marito Bruno ed il figlio Gian Luca il ristorante pizzeria «L'incontro».

Nata nella città termale nel 1938, aveva cominciato a lavorare come parrucchiera andando a specializzarsi, come molti ragazzi dell'epoca, all'estero ed in particolare a Crans sur Sierre, nella Svizzera Vallese: fu qui che conobbe un altro salsese, Bruno Cattani, anch'egli impiegato come lavoratore stagionale, con il quale si sarebbe unita in matrimonio condividendo il resto della loro vita.

Una volta ritornata a Salsomaggiore, agli inizi degli anni Sessanta, Maura Franceschini gestì un negozio di parrucchiera in via Crispi e successivamente, per un anno, una rosticceria, prima di affiancare il marito Bruno nella conduzione del ristorante «Cento Pozzi» in località Poggetto dal 1973 fino al 1984.

Nel 1985 avviarono con successo un'attività in Sardegna, ma amanti del loro piccolo paese, tornarono in quel di Salsomaggiore assumendo la gestione del ristorante pizzeria «L'incontro», affiancati dal figlio Gian Luca.

Alla morte del marito, avvenuta nel 2000, Maura continuò a portare avanti l'attività e raggiunta l'età pensionabile si ritirò lasciando al figlio un patrimonio di cultura e lavoro che tuttora prosegue con quella dedizione della quale Maura andava fiera. Persona dal carattere buono, sempre sorridente, amava la compagnia e da dietro il bancone non rifiutava mai le classiche quattro chiacchiere con i clienti dei quali aveva saputo conquistarsi negli anni la stima e la fiducia grazie alla sua professionalità ed al suo savoir faire: negli anni d'oro della presenza di Miss Italia in città, il locale di viale Berenini ospitò numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali Fabrizio Frizzi e Pippo Franco, che strinsero un forte legame di amicizia con la famiglia Cattani.

Amante della natura, non era difficile vedere Maura Franceschini effettuare lunghe passeggiate ed escursioni in sella alla sua bicicletta.

Maura Franceschini, che ha lasciato i figli Gian Luca e Monja, i nipoti Jessica, Michael, Greta, Dennis e i pronipoti Elia e Alex, sarà ricordata con una messa a suffragio prossimamente. «Ringraziamo, già da ora, tutti coloro che avranno una preghiera di conforto per la nostra mamma» il pensiero dei figli Gian Luca e Monja.

M.L.