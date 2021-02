Blitz al circolo di Diolo e minacce: scatta una condanna

SORAGNA Locali uno accanto all'altro. Insomma, tutto facile per chi si era messo in testa di rubacchiare qua e là facendo anche un po' di danni. Blitz che a metà luglio del 2019 avevano colpito il circolo per anziani di Diolo e la vicina trattoria «La Rustica».

Uno dei ladri entrati nel ristorante, in particolare, era anche stato riconosciuto dal titolare del ristorante, ma proprio perché aveva «osato» puntare il dito pochi giorni dopo era stato minacciato. «Hai visto me, non mio figlio. Ti taglio la gola, sono stato in galera per mafia» si era sentito dire da un 52enne, origini siciliane ma residente a Soragna, che ieri è stato condannato a 10 mesi per danneggiamento aggravato e minaccia per costringere a commettere un reato.

Insomma, secondo il giudice, lui c'era quella notte di luglio quando fu messo a soqquadro il circolo e poi aveva anche intimorito il titolare della trattoria.

Al processo di ieri era lui l'unico imputato: la scelta del rito abbreviato gli ha comunque consentito di ottenere lo sconto di un terzo della pena.

Una scorribanda, danni ma nessun furto: nel circolo per anziani erano stati imbrattati i locali e un tappeto di cocci di bottiglie rotte era stato lasciato sul pavimento.

Poi, però, il blitz (di cui comunque non era accusato il 52enne) era proseguito nella trattoria lì accanto. La banda, dopo aver aperto la cassa all'ingresso, portando via il denaro, si era spostata nel deposito della trattoria, mettendo centinaia di bottiglie in sacchi e scatoloni.

Ma i rumori avevano svegliato alcuni abitanti, che avevano dato l’allarme al 112. E ai ladri non era rimasto altro che darsi alla fuga nelle campagne abbandonando la refurtiva, ritrovata dopo alcune ore nei campi e in strada delle Varane, la via parallela alla provinciale su cui si affaccia la trattoria.

