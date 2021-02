Nuovi cantieri per far rinascere gli ingressi della città

Egidio Bandini

«Nonostante l'emergenza pandemia e la conseguente crisi, da alcuni mesi a questa parte, per una serie di azioni messe in campo dall'amministrazione, di concerto con alcuni imprenditori, si sono sviluppati e sbloccati una serie di investimenti per nuovi insediamenti produttivi industriali e artigianali, lungo l'asse di via Salvo D'Acquisto e di via Parma, come fra Ponte Ghiara e Salso».

Esordisce così il sindaco Fritelli, commentando il cambio di passo che si sta osservando agli ingressi di Salsomaggiore, grazie a una nuova sinergia, fra l'amministrazione comunale e l'imprenditoria locale: «Alcuni cantieri – prosegue Fritelli – sono già avviati e altri cominceranno, delineando, nel giro di un anno, un anno e mezzo da oggi, una nuova definizione dei due ingressi principali alla città, venendo da Fidenza. Gli insediamenti produttivi, che vanno dal quartiere artigianale-industriale di Ponte Ghiara, appunto a via Parma e via D'Acquisto, si chiamano nuova farmacia, Mc Donald, Expert, Conad, Theras e così via, e altri inserite nell'ultimo Rue e sono tutti elementi cha andranno a far sì che anche il “progetto Bertanella”, come luogo residenziale, dove sono nati nuovi condomini, vicino alla scuola, vada a rafforzare la risoluzione di un tema annoso: quello della riqualificazione di quell'intera area che, di fatto, diventa una rigenerazione urbana, inserita fra via Salvo D'Acquisto (porta della città, che verrà riasfaltata quest'anno), la pista ciclabile e il polo scolastico, con il nuovo accesso che sarà realizzato entro settembre».

Scelte che il sindaco Fritelli e la sua giunta hanno fatto con l'obiettivo di ridisegnare il volto produttivo della città, rendendolo parte di un programma di ampio respiro: «Il tema sportivo – conclude il primo cittadino - diventa anche un tema sociale, che dà risposte al pattinaggio, al calcio e a tante società ed eventi, inserito all'interno di questo contesto, coniugando la scuola, la socialità e lo sport, nell'ambito dei “biglietti da visita” di Salsomaggiore: gli ingressi alla città che diventano luoghi produttivi, per molte aziende industriali e artigianali che li hanno scelti per investire e costruire. L'amministrazione, così, va a ridefinire il tutto, investendo in servizi, proprio come il caso della Bertanella».