Covid a Fidenza: aumentano i positivi ma ci sono meno classi in quarantena

L'emergenza Covid continua a preoccupare a Fidenza. I dati registrati sino a ieri: 252 i positivi totali con un più 17 rispetto al giorno precedente. Mentre sono stati 378 i quarantenati con un più 11 rispetto a mercoledì e si contano 630 domiciliati per positività o contatto.

Per quanto riguarda la situazione nelle scuole sino a ieri erano 22 le classi in quarantena o con attività sospesa. Un dato confortante è che sono 6 classi in meno rispetto alla scorsa settimana. Come consuetudine il sindaco Andrea Massari ha postato i dati aggiornati a ieri.

«Sono aumentati i ricoverati a 17 con un più 3, ma nessuno si trova in terapia intensiva. Numerosi positivi sono guariti come diversi quarantenati hanno terminato l’isolamento, ma permangono ancora numeri molto alti. I nuovi positivi sono 17 per un totale di 252 (9 in più rispetto a lunedì 8 febbraio). I nuovi quarantenati sono 11 per un totale di 378 (56 in meno rispetto a lunedì 8 febbraio). Il totale dei “domiciliati” ad oggi ammonta a 630 persone. Purtroppo nei giorni scorsi si sono registrati due decessi. Il totale dei decessi per Covid da inizio pandemia conta 93 vittime. L’ospedale di Fidenza a Vaio resta covid free. Per quanto riguarda la situazione nelle scuole della città, si contavano a ieri undici sezioni in quarantena nelle scuole dell’infanzia; 4 sezioni in quarantena nella primaria e una sospesa fino ad esito dei tamponi. Nella scuola secondaria di primo grado, a ieri, si contavano tre sezioni in quarantena e tre sospese sino all’esito dei tamponi».

Intanto l’Igiene pubblica sta continuando il monitoraggio di tutti i singoli casi e dispone per ogni situazione monitoraggio, tamponi o quarantena, in alcune situazione anche con tamponi per tutti in struttura. r.c.