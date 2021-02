Razzia di gioielli nel «quartiere dei musicisti» a Monticelli: la banda ha già colpito in zona?

NICOLETTA FOGOLLA

MONTICELLI TERME I ladri continuano a «colpire» nel territorio comunale di Montechiarugolo. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, infatti, si è verificato un altro furto in via Donizetti, nel «quartiere dei musicisti» (così chiamato perché tutte le vie sono intitolate a musicisti) a Monticelli, dopo che nei giorni scorsi i malviventi erano entrati più volte in azione, sempre nel paese termale e a Basilicanova. Il bottino questa volta è di qualche monile d'oro.

I ladri si sono introdotti nella casa, forzando una porta-finestra al primo piano, approfittando dell'assenza momentanea dei proprietari. Hanno poi messo a soqquadro l'abitazione, per cercare nel più breve tempo possibile, soldi e oggetti di valore da rubare. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi di malviventi occasionali, forse provenienti da fuori provincia o regione, che si aggirerebbero per il paese allo scopo di trarre vantaggio dall'assenza delle persone in casa o, magari, di eventuali finestre lasciate socchiuse.

Di recente - lo ricordiamo - tre malviventi, spacciandosi per carabinieri, erano riusciti a entrare nella casa di un uomo di Basilicanova, che vive con la madre e a sottrarre anelli e braccialetti d'oro. Anche a Monticelli, i malviventi avevano tentato di rubare in alcune abitazioni, riuscendo nell'intento in una villetta, anche in quella occasione, approfittando dell'assenza dei proprietari, che si trovavano fuori Parma e avevano dimenticato di attivare il sistema d'allarme. In quel caso il bottino consisteva in diversi oggetti d'oro e in un orologio.

In base alle informazioni raccolte, i delinquenti agirebbero principalmente tra le 17 e le 19. Tutto ciò, a dispetto dell'attività' del gruppo Controllo di vicinato, dei controlli delle forze dell'ordine e delle varie telecamere. Al momento, comunque, i carabinieri della Stazione di Monticelli Terme stanno portando avanti le indagini, volte a individuare gli autori dei furti avvenuti nell'ultimo periodo, nelle frazioni di Montechiarugolo.