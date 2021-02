Baschieri, l'imprenditore dallo stile trasparente

Ha destato profondo cordoglio la scomparsa avvenuta nei giorni scorsi dell'imprenditore Mario Baschieri, molto conosciuto sia in città che in tutto il territorio e a San Pancrazio dove risiedeva ed è ubicata la sede dell'azienda che aveva fondato insieme ai suoi fratelli.

Nato a Bannone di Traversetolo nel 1938, iniziò a lavorare da ragazzo come marmista e aiuto casaro per poi andare alle dipendenze della ditta Barbarini. Di lì ebbe inizio il suo percorso nel mondo delle bevande, sviluppando, nell'arco di pochi anni, la sua capacità imprenditoriale fondando la sua prima ditta individuale di ingrosso acque minerali e bevande naturali per poi trasformarla, insieme ai fratelli, nell'omonima ditta Baschieri F.lli snc. Una realtà che portò, nel corso degli anni, in un percorso di crescita continua impegnandosi, con instancabile senso del dovere ad essere un'azienda leader del settore conosciuta e stimata nel territorio.

Il suo stile impostato sulla serietà e la trasparenza è stato determinante nella conclusione di importanti contratti con produttori e clienti. Nel 2015 gli fu riconosciuta dall'Ascom l'onorificenza di Maestro del commercio per aver svolto oltre 50 anni di attività. Il costante impegno sul lavoro non gli ha impedito di essere un punto di riferimento per la famiglia trasmettendo i suoi valori.

