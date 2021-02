Giochi per bimbi disabili: in arrivo il parco inclusivo

COLLECCHIO Verrà realizzato nell'area verde di viale Saragat il parco inclusivo: cioè dotato di giochi bimbi ad hoc, utilizzabili da chi abile non è. Altri giochi verranno collocati anche al parco Nevicati.

Prosegue il percorso intrapreso dall'Amministrazione per dare vita a spazi di gioco e di socializzazione in cui i bambini possano incontrarsi e condividere momenti ludici assieme, indipendentemente dalle limitazioni legate alla disabilità. Lo ha reso noto l'assessore al welfare, Costanza Guerci, a seguito dell'ultimo incontro a cui hanno preso parte la consigliera comunale del gruppo di minoranza di Cambiamo Collecchio, Monia Lamio - che aveva rappresentato questa necessità in consiglio comunale -, rappresentanti dell'ufficio tecnico del Comune, di Anmic, Parmaccessibile e dell'azienda Pedemontana Sociale.

Il progetto ha preso avvio nel 2019 e l'auspicio è che si concretizzi in autunno con l'avvio dei lavori. L'obiettivo generale è quello di programmare interventi su accessibilità e arredi, attrezzature e giochi con particolare attenzione proprio al mondo della disabilità.

«La scelta del parco di viale Saragat – spiega Costanza Guerci – è legata al fatto che si tratta di un'area verde facilmente raggiungibile, servita da ampi parcheggi, ombreggiata e che si sviluppata in piano. Il suo ripensamento consentirà a tutti i bambini di utilizzare gli stessi giochi, in un'ottica di reale inclusione. Il parco Nevicati è meno facile da fruire ma talmente amato e frequentato da prestarsi perfettamente ad accogliere singoli giochi inclusivi insieme a quelli già presenti».

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Maristella Galli, che ha ricordato come «il progetto nasca da una condivisione espressa dal consiglio comunale su un tema, pregnante e molto caro a tutti, la cui realizzazione sarà possibile grazie alla partecipazione di alcuni sponsor locali, che dimostrano ancora una volta sensibilità e lungimiranza, ed all'impegno dell'azienda Pedemontana Sociale e del Comune stesso. La progettazione s'inserisce nel solco di una serie di interventi, promossi dal Comune e rivolti all'inclusione ed al superamento delle barriere architettoniche» .

