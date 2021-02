Stop ai mezzi pesanti nelle strade che coprono il torrente Citronia

Cambio di viabilità per il transito dei mezzi pesanti in alcune strade sopra la copertura del torrente Citronia. Da mercoledì, con ordinanza comunale, scatterà il divieto di transito e la chiusura al traffico veicolare per gli automezzi superiori alle 3,5 tonnellate in via Valentini, via Roma nel tratto dall'incrocio con via Dalla Rosa ed incrocio via Lungo Parco Mazzini ed in Largo Bazzoni.

Una scelta, spiega il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici Enrica Porta, «necessaria per tutelare la sicurezza dei cittadini e per evitare ulteriori “sollecitazioni” dovute al passaggio di mezzi pesanti sulla copertura e quindi a tutela conservativa della stessa».

L'Amministrazione comunale, nei mesi scorsi, si è attivata per affidare la verifica e la valutazione di sicurezza del tratto coperto del torrente Citronia (in quanto per il Ghiara era già stato fatto e a breve inizieranno i lavori per il completamento del tratto di via Berenini sud).

Come spiega l'assessore, «le coperture sono state, con visite ispettive, costantemente monitorate dai tecnici comunali e visto lo stato in cui si trova la parte più vecchia della copertura del Citronia, alla fine del 2020 si è ritenuto opportuno affidare ad uno studio tecnico specializzato un'analisi approfondita che ha permesso di mapparlo interamente e di evidenziare i tratti più ammalorati, stimandone la resistenza residua. La relazione tecnica fornitaci impone il limite di 3,5 tonnellate sui tratti di strada oggetto dell'ordinanza».

Gli interventi di riqualificazione necessari ammontano complessivamente a circa 4 milioni di euro, e saranno eseguiti per fasi successive in funzione delle risorse disponibili e con precedenza ai tratti più ammalorati.

«L'amministrazione ha già richiesto un finanziamento straordinario alla Regione Emilia-Romagna per 500mila euro ed è attesa di riscontro, finanziamento inserito nel Piano delle Opere pubbliche 2021-20123 - rileva Enrica Porta -. Gli operatori del trasporto pubblico locale e di quello scolastico sono stati anticipatamente avvisati della problematica e hanno studiato percorsi alternativi con soppressione e/o spostamento di alcune fer

ate». La copertura del Citronia è stata realizzata in anni diversi: il tratto tra via Pascoli e l'incrocio con via Valentini risale al dopo alluvione del 1973, mentre il tratto tra quest'ultimo incrocio fino all'altezza del retro delle Terme Berzieri risale al primo decennio del 1900. L'ultimo tratto invece, fino alla confluenza con il Ghiara, risale all'incirca agli anni ‘60.

A.S.