Cinghiale attraversa la strada: due auto lo centrano

C'è per l'ennesima volta un cinghiale all'origine di un incidente che si è verificato l'altra sera sulla provinciale 359 all'altezza della curva conosciuta dai salsesi col nome di «Micheli» quasi all'ingresso della città termale. Il sinistro si è verificato poco dopo le 19 ed ha visto coinvolte due auto, un'Audi ed una Ford Fiesta, i cui conducenti non hanno potuto fare nulla per evitare l'impatto con l'ungulato che ha improvvisamente attraversato la strada: fortunatamente, gli occupanti delle autovetture non hanno riportato conseguenze fisiche, mentre il cinghiale è morto. Lunghe code si sono formate subito dopo l'incidente a causa delle due autovetture rimaste in mezzo alla carreggiata con la carcassa dell'ungulato. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Noceto per effettuare i rilievi e regolare la viabilità per il tempo necessario alla rimozione delle due autovetture. Soltanto un mese fa un cinghiale era stato investito da un'autovettura sulla Salsediana: anche in quel caso, per fortuna, nessuna conseguenza per gli occupanti del veicolo.

M.L.