Lite furibonda lungo i binari della stazione: la notte brava di due fidanzati finisce con una multa

Lite a tutto volume, con insulti urlati correndo l'uno dietro l'altra e viceversa, in piena notte, lungo i binari della stazione ferroviaria. Il movimento non è sfuggito al personale di turno: la strana coppia ha dato vita al singolare - e pericoloso - «siparietto» alle tre dell'altra notte. Due fidanzati, trent'anni, forse dopo avere alzato un bicchiere di troppo, si sono messi a litigare furiosamente, rincorrendosi sui binari, incuranti del possibile transito di qualche treno. E incuranti anche del fatto che si trovavano in giro in piena notte, nella fascia oraria del coprifuoco. Il personale che stava svolgendo il turno di notte, sentendo le urla dei due giovani, sono andati a vedere cosa stesse succedendo e hanno visto la scena. Temendo per la loro incolumità hanno allertato il 112.

Una pattuglia di carabinieri si è dunque immediatamente portata sul posto e dopo una breve ricerca ha intercettato i due fidanzati che nel frattempo, avevano raggiunto la zona del cimitero.

La pattuglia li ha fermati e dopo averli identificati, ha inflitto loro una sanzione di 300 euro ciascuno. Sanzione che è scattata per non avere rispettato le norme vigenti in materia anti covid. r.c.