Atleti positivi, l'Akomag pallavolo salta la partita

MICHELE DEROMA

BUSSETO Sono ore delicate in casa Akomag Busseto, la prima squadra maschile di pallavolo della cittadina verdiana, iscritta al campionato regionale di serie C: la compagine bussetana - all'interno della società Csi Avis Busseto Volley - è stata infatti costretta a rinviare la seconda partita stagionale, in programma domani a Parma contro l'Eureka, per due casi accertati di atleti positivi al Covid, mentre altri cinque sono tuttora in attesa dell'esito del proprio tampone molecolare.

Sabato scorso la squadra bussetana ha disputato la prima partita di campionato, nel palazzetto di casa, ospitando la compagine modenese del Soliera, a cui l'Akomag ha inflitto un netto 3-0: due giorni dopo, come descritto da Alberto Gnocchi, presidente della società Csi Avis Busseto Volley, «due nostri atleti hanno presentato una lieve sintomatologia, e sottoposti successivamente a tampone molecolare, sono risultati positivi al Covid».

In settimana, altri cinque giocatori dell'Akomag hanno purtroppo mostrato sintomi del virus: la situazione di crescente criticità all'interno dello spogliatoio, è stata tempestivamente segnalata dallo staff dell'Akomag alla Fipav, la federazione italiana della pallavolo, che ha provveduto a sospendere il match inizialmente previsto per domani. «In via cautelativa – ha aggiunto Gnocchi – abbiamo inoltre sospeso da subito tutte le attività delle nostre squadre giovanili, in attesa di capire quale sarà lo sviluppo dei contagi: da parte nostra, è sempre stato massimo l'impegno nel seguire alla lettera i protocolli previsti e attuare le sanificazioni necessarie ai locali utilizzati».

In questa difficile settimana, Gnocchi e il personale dell'Akomag Busseto sono rimasti strettamente in contatto anche con lo staff del Soliera Volley, la squadra che sei giorni fa ha disputato la partita proprio a Busseto: «Anche se il protocollo della Fipav non lo prevede, abbiamo subito avvisato dei casi di contagio la squadra modenese, con cui siamo in collegamento per seguire l'evoluzione della situazione. Per ora nessun loro atleta è risultato positivo: incrociamo le dita, forse i protocolli applicati durante le partite hanno funzionato a dovere», ha concluso il presidente del Csi Avis Busseto.