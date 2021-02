Fidenza, fino a luglio rette meno care per gli asili nido

Le rette per i nidi comunali a Fidenza calano per tutte le famiglie. A fine gennaio la Giunta ha infatti approvato un intervento straordinario di ulteriore riduzione delle rette del nido per il periodo gennaio luglio 2021 rispetto a quanto previsto e già applicato dal 1° settembre 2020 con la misura «Al Nido con la Regione Emilia-Romagna».

Si tratta di una riduzione straordinaria delle rette dei nidi d'infanzia comunali L'Aquilone e Girotondo che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie nel periodo emergenziale da Covid-19, da gennaio a luglio 2021, attraverso l'utilizzo di 70 mila euro di fondi trasferiti dal Governo nell'ambito del Fondo nazionale istituito con la legge 107/2015. Come caleranno le rette? È presto detto.

Per le famiglie con Isee fino a 26 mila euro, alle quali già si rivolge la misura Al Nido con la Regione, lo sconto applicato sino a dicembre aumenterà del 40%: con un Isee fino a 13 mila euro sarà di 182 euro al mese per il tempo lungo e di 127,40 euro al mese per il tempo corto.

Per quelle che hanno un Isee tra i 13 mila e i 26 mila euro sarà di 140 euro al mese per il tempo lungo e 98 euro al mese per quello corto.

«Con questo intervento straordinario – ha spiegato l'assessore all'Educazione Stefano Boselli – abbiamo voluto varare una misura che si rivolgesse a tutte le famiglie che hanno figli che frequentano i nidi comunali, per sostenere concretamente le famiglie che credono nel valore educativo di questa scelta. Per questo anche per chi ha un Isee superiore a 26 mila euro (e quindi potrebbe non aver richiesto alcuna agevolazione tariffaria) abbiamo previsto una riduzione ad hoc di 50 euro al mese per il tempo lungo e di 35 euro per quello corto».

Con le fatture di gennaio, in corso di emissione, le famiglie potranno già beneficiare del taglio della retta che, in via sperimentale, resterà in vigore fino al termine dell'anno educativo 2020-2021.

«A luglio – conclude l'assessore - faremo una valutazione complessiva anche alla luce dell'evolversi della pandemia in atto. L'obiettivo è e rimane quello di essere a fianco delle famiglie il più possibile in un momento difficile e complesso come quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte». r.c.