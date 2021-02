Lavori al Parco, cambiano viabilità e parcheggi

Stanno procedendo i lavori di riqualificazione di Parco Mazzini all'interno del progetto del Parco termale.

Complessivamente l'intervento, che si aggira intorno agli oltre 2 milioni di euro, ha ottenuto 1 milione di euro di contribuito regionale mentre il resto finanziato dal Comune.

Per tutta la durata dei lavori, che saranno a stralci, la viabilità e i parcheggi nelle zone interessate dagli interventi stanno subendo delle modifiche.

Fino al termine dei lavori, con ordinanza comunale, il parcheggio dell'Arena dei platani, è stato «trasformato» da sosta a pagamento con righe blu, a parcheggio gratuito su tutto il piazzale ad esclusione del mantenimento a pagamento di 15 stalli delimitati con righe blu posti a ridosso della siepe verde.

In Parco Mazzini invece sono stati istituiti 6 stalli di sosta regolamentati con disco orario per un tempo di 30 minuti in via Lungo parco Mazzini di fronte al civico 9.

Inoltre è stato istituito il senso unico sul tratto costituito dalle due strade afferenti a largo Sabin dall'anello del Parco e dallo stesso largo Sabin (con eliminazione del divieto di accesso/transito); detto senso unico formerà un anello interno che seguirà lo stesso orientamento e andamento dell'anello del Parco Mazzini.

Infine è stato istituito il divieto di sosta 0-24 in Largo Sabin, nella parte retrostante lo stabilimento Zoja.

L'intervento di riqualificazione prevede il rifacimento dei marciapiedi lungo l'anello dle parco, , il ridisegno di largo Sabin (l'area nel retro delle Terme Zoja), con nuove sedute circolari, ed inserita una fontana a terra.

Inoltre verrà potenziata tutta l'illuminazione del parco, ci sarà un ampliamento del parcheggio dell'Arena dei platani, verrà ridisegnato il parcheggio sulla copertura di via del Lavoro con ingresso anche dall'anello del parco e creato un parcheggio nell' area ex gasometri. A.S.