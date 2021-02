Gettò transenne sui binari: tunisino evade, il giudice lo rimanda ai domiciliari

FORNOVO - Sfugge ai domiciliari, i carabinieri lo scoprono a spasso per il paese. Dopo l'arresto, il processo per direttissima e di nuovo i domiciliari. Venerdì pomeriggio i carabinieri di Fornovo, durante la consueta attività di controllo del territorio, hanno arrestato un 22enne di origini tunisine, residente nel capoluogo, con l’accusa di evasione. Il giovane avrebbe dovuto trovarsi a casa e non a passeggio, visto che è sottoposto alla detenzione domiciliare. Deve infatti scontare una condanna di due anni per un episodio che aveva avuto una notevole eco sulla cronaca locale, nell’agosto dello scorso anno. Si tratta infatti dell’autore del danneggiamento alla stazione di Ostia Parmense e del successivo lancio di tre transenne sui binari, poco prima dell’arrivo del treno: avrebbe potuto provocare un grave incidente ferroviario, evitato grazie alla pattuglia della Radiomobile di Borgotaro che, dopo averle rimosse, aveva arrestato il 22enne (con precedenti). L’altro ieri, uscito senza la prevista autorizzazione, era insieme ad un ragazzo. I militari, notato il fare sospetto dei due, hanno eseguito un controllo. Oltre ad aver scoperto l’evasione del giovane, il 17enne in sua compagnia (che abita in un altro comune) ha consegnato spontaneamente diversi grammi di hashish in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il tunisino, che aveva droga per uso personale, è stato riportato al domicilio di detenzione. Ieri il processo per direttissima, che ha confermato l’arresto e convalidato gli arresti domiciliari. Il minorenne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Do.C.