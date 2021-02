Palo del telefono cade sulla provinciale: colpito un camioncino

MARIAGRAZIA MANGHI

MEDESANO - Un traliccio della linea telefonica è caduto ieri a sulla Sp54 delle Terme nei pressi dello storico locale «Il Barachèn», nella frazione di Santa Lucia di Medesano.

In quel momento, attorno alle 7.15, sulla strada stava transitando un camioncino impegnato nel giro per la raccolta del latte, che è stato colpito nella parte anteriore. Solo qualche danno al mezzo; il conducente non ha riportato ferite.

Il primo ad arrivare sul posto è stato il sindaco di Medesano Michele Giovanelli: «Ci siamo attivati immediatamente non appena è giunta la segnalazione e abbiamo informato sia i tecnici della Provincia sia quelli dell’azienda Valtellina a cui spetta la manutenzione per conto di Telecom della linea telefonica - precisa -. Alle 8.30 erano già tutti al lavoro e intanto la viabilità è stata chiusa e il traffico deviato sulla vicinale di Pigazzano. Ringrazio tutti per il bel lavoro di squadra che ha permesso di riaprire la strada intorno alle 16.30».

La Sp54 attraversa un territorio fragile di collina spesso soggetto a movimenti franosi e le cause del cedimento del traliccio sono probabilmente da ricercare proprio nelle forti precipitazioni delle scorse settimane, anche nevose e nei movimenti di terra che interessano tutta la zona. «Lo smottamento del terreno in un campo a valle ha fatto cadere ben tre pali della rete telefonica, che si sono piegati e coricati sul prato trascinando con i fili anche il palo sulla strada - spiega Giovanni Bertocchi, consigliere provinciale con delega alla Viabilità, che ha seguito passo passo le operazioni -. I nostri operai sono intervenuti per deviare il traffico e sistemare segnaletica e cartellonistica, mentre i tecnici sono riusciti a rimettere in sicurezza i tralicci e a ripristinare, anche se in modo provvisorio, la comunicazione telefonica».