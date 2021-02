L'ultimo saluto a Bruno Ferrari, commerciante storico del paese

FELINO - Si svolgeranno oggi i funerali di Bruno Ferrari, persona molto conosciuta in paese.

83 anni, nato a Terenzo e cresciuto nel capoluogo Bruno, dopo aver svolto alcune attività in modo saltuario, decise di aprire in proprio un negozio in piazza Ubaldi di fronte all’ufficio delle poste.

Nel negozio di Bruno si poteva trovare di tutto, da articoli di abbigliamento a materiale per la pulizia delle case, dai cosmetici ai quaderni per la scuola senza tralasciare i quotidiani come la «Gazzetta di Parma».

Quello di Ferrari era un punto di riferimento per tanti felinesi, che nel suo esercizio commerciale sapevano di poter trovare davvero tutto.

Persona dai modi garbati e gentili e soprattutto sempre elegante, Bruno accoglieva i clienti in modo educato ed affabile, mettendo a proprio agio chiunque.

Dopo circa 40 anni di attività Bruno a metà anni Novanta decise di dire basta con l’attività ed andò in pensione. Avendo tempo a disposizione Bruno iniziò a dedicarsi alla pittura con ottimi risultati: paesaggi, persone impegnate nel lavoro dei campi, i suoi soggetti variavano ma il comune denominatore nelle sue opere era il colore e così uscivano tele vivaci che colpivano l’occhio in modo positivo di chi le osservava.

A Bruno piaceva molto giocare a carte con gli amici del bar Pasquinelli o del bar Mercury, un modo per trascorrere qualche momento in compagnia. Ferrari non disdegnava le commedie dialettali, sia in teatro a Felino sia in televisione.

Ma la vera passione di Bruno Ferrari era la famiglia composta dalla moglie Gabriella (con lei ha festeggiato i 50 anni di matrimonio), dai figli Massimiliano e Paolo e dalle rispettive famiglie.

Per tutti loro Bruno si è sempre adoperato rendendosi disponibile ad aiutare in ogni modo. Con Bruno Ferrari se ne va un altro personaggio che ha caratterizzato il paese di Felino.

Al termine dei funerali, che si svolgeranno nella chiesa di Felino, la salma di Bruno Ferrari sarà tumulata nel cimitero del capoluogo.