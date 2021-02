Addio a Fulvia Amorini, bottegaia storica per 30 anni

PAOLO PANNI

BUSSETO Una donna buona, innamorata della famiglia, del lavoro e delle sue terre.

Busseto e Salsomaggiore piangono, in questi giorni, Fulvia Amorini, scomparsa all'età di 68 anni.

Nativa di Scipione Ponte, viveva a Busseto da 50 anni. Con grande amore e dedizione si è sempre presa cura della sua famiglia e, per trent'anni, nel «cuore» di Busseto, in via Roma, ha gestito la panetteria Benassi. Una bottega storica di pane e generi alimentari che ha saputo guidare con tenacia, passione e lungimiranza, e con l'aiuto prezioso dei suoi familiari, entrando sempre nel cuore della sua vasta clientela grazie a quelle qualità di persona buona, onesta, disponibile e riservata che l'hanno sempre contraddistinta e resa speciale.

Con grande forza e tenacia ha portato avanti, in questo ultimo anno, il suo personale calvario che, a causa della situazione pandemica, ha dovuto affrontare praticamente da sola, ma sempre sorretta dalle cure amorevoli dei sanitari e dal sostegno, seppur a distanza, della famiglia alla quale è sempre stata particolarmente legata. In tanti, nel piangerne in questi giorni la scomparsa, sia a Busseto che a Salso (dove la sua famiglia, per le attività lavorative svolte, è molto conosciuta), ne hanno rimarcato le doti umane e professionali, che l'hanno portata ad entrare nel cuore di tante persone.

Fulvia Amorini ha lasciato il marito Dino, la figlia Debora, la mamma Lidia (che proprio in questi giorni ha tagliato il traguardo dei 90 anni), i fratelli Stefano, Silvana e Silvano e riposa ora nel cimitero di Scipione Castello.