4 classi in quarantena e 11 in attesa di test. I contagi? In famiglia

Mara Varoli

Quattro classi in quarantena e lezioni sospese per altre undici. È questa la situazione in cinque istituti comprensivi della città, dove i casi positivi si sono registrati soprattutto agli elementari, ma anche nella scuola d'infanzia e alle medie.

Nell'ambito dell'attività del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl in questi ultimi giorni si trovano tre istituti comprensivi con casi positivi. In particolare, all'istituto La Salle, di conseguenza a due casi risultati positivi al coronavirus in una classe delle elementari è stata disposta la quarantena. Alla primaria Pezzani, a seguito di un caso risultato positivo, per una classe è stata disposta la sospensione della frequenza. Sono già stati eseguiti i test antigenici di screening, i cui esiti sono alla valutazione dei professionisti del dipartimento di sanità pubblica, che decideranno se riammettere la frequenza della classe o disporre la quarantena. Sempre alla Pezzani, dopo un caso di positività riscontrato in un'insegnante, è stata sospesa la frequenza di tre classi, in attesa dello screening. Alla scuola di Corcagnano, per 3 classi è stata disposta la sospensione. Gli esiti dello screening hanno già consentito la ripresa delle attività per 2 di loro. Per la terza classe, si è in attesa dei risultati dei tampone.

«Alla Pezzani siamo preoccupati soprattutto per una classe - spiega il preside dell'istituto comprensivo Puccini, Gastone Demaldé -, là dove sono risultati positivi ai test quattro ragazzi e quattro docenti, tra cui un ragazzo e un insegnante positivi al test molecolare. Per cui, la frequenza in questa classe è sospesa e per ora gli alunni penso che non riusciranno a rientrare. Stiamo comunque aspettando gli altri risultati dei test. Inoltre ci sono altre classi che hanno avuto ore di lezione con un insegnante risultato positivo: anche per queste classi in via precauzionale la frequenza è stata interrotta ».

All'istituto comprensivo Puccini ci sono però altri casi in altre quattro classi: alla fine, 7 classi hanno le lezioni sospese perché gli alunni sono in attesa del tampone e una classe, quella della Pezzani, invece è in quarantena.

«Lo stesso insegnante risultato positivo alla Pezzani ha svolto ore di lezione anche in quattro classi della primaria Bottego - prosegue Demaldé -, per cui i professionisti dell'Ausl stanno controllando anche questi bambini. Fortunatamente il dipartimento della Sanità pubblica si muove molto velocemente per contenere l'epidemia. Alla media Puccini invece non abbiamo riscontrato casi di positività ».

All'istituto La Salle la situazione è sotto controllo: «Abbiamo una classe della primaria in quarantena - conferma il direttore Fratel Stefano -. Ed è una classe della primaria. All'asilo e alla scuola dell'infanzia dove nei mesi scorsi abbiamo avuto problemi di contagio in alcune sezioni ora è rientrato tutto. Anche alle medie non si sono registrati casi. Bisogna comunque stare molto attenti ai contagi tra i fratelli e intrafamiliari ».

Anche all'istituto comprensivo Verdi di Corcagnano la dirigente scolastica Laura Domiano Sottolinea che «sono sospese le lezioni in una classe delle elementari, perché gli alunni sono in attesa di essere sottoposti al test rapido. Al momento, la situazione è ancora gestibile, grazie anche a una grande collaborazione con il dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl ».