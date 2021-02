«Artaj», la sfida di Dario: una nuova enoteca e gastronomia

Vittorio Rotolo

Dario è giovane e sa cosa vuol dire reinventarsi. Dal punto di vista lavorativo lo aveva fatto già una prima volta, quando il Covid-19 era un perfetto sconosciuto. Nel 2015 faceva altro, nella vita. «Ero un tecnico audio perennemente in giro per l'Italia - racconta - ma, da vero cultore dei sapori della buona cucina, sognavo di aprire un'attività di ristorazione. La mia osteria, in centro a Parma, è nata così». Adesso, nel pieno di una pandemia che, oltre far cambiare le nostre abitudini di vita ha messo in ginocchio interi settori produttivi (tra cui appunto il suo), Dario, che di cognome fa Alberici, ha ancora una volta scelto di scommettere su se stesso.

La crisi, questo ristoratore dinamico e intraprendente, ha voluto prenderla di petto. L'ha sfidata con determinazione e con quel pizzico di lucida follia che ti fa gettare il cuore oltre l'ostacolo, proprio nel momento in cui ogni certezza sembra sbriciolarsi. «Nei giorni del lockdown, io e il mio staff ci siamo rimboccati le maniche riorganizzando prontamente il lavoro del ristorante in funzione dell'unica alternativa possibile per andare avanti: il delivery», ricorda Dario. «Piangersi addosso - prosegue - non sarebbe servito a nulla, né a me né ai ragazzi che lavorano con me».

È stata proprio la loro energia a far maturare in Alberici la convinzione che, malgrado la crisi, la scelta più giusta sarebbe stata quella di «osare». Con un entusiasmo addirittura maggiore di quando, cinque anni prima, aveva inaugurato il suo ristorante, Dario ha così plasmato la sua nuova «creatura»: un'enoteca e gastronomia. Artaj, è il suo nome, Come l'osteria, che continua ad avere vita propria nella «storica» sede di stradello San Girolamo. «Per l'enoteca e gastronomia - spiega - abbiamo optato invece per via Montebello, cercando così di incontrare un pubblico nuovo che potesse apprezzare le nostre materie prime di qualità, dall'anima fortemente parmigiana, i prodotti di stagione e la gentilezza con cui accogliamo i clienti».

Ricorre con frequenza all'utilizzo del plurale, Dario. Ogni «abbiamo, pensiamo, accogliamo» rinnova il «patto» stretto con i suoi collaboratori. E una promessa con se stesso che Alberici ha mantenuto, riuscendo a salvare tutti i posti di lavoro. E anzi creandone di nuovi. «Conoscevo una ragazza che, in passato, aveva avuto esperienze in questo settore. Poi aveva aperto un'agenzia di viaggi, che però al momento è ferma. Le ho proposto di venire a darci una mano e ha accettato: più passano i giorni, più la vedo innamorata di questo lavoro». Che non è solo preparare pietanze e servire i clienti. «È anche saper ascoltare - dice -. Ascoltare le storie, le cose belle e quelle meno belle di chi entra nel tuo locale. S'incontrano molte solitudini. Insieme a un buon piatto, possiamo offrire una parola e un sorriso rassicurante. Le sembra poco, di questi tempi?».