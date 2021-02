Barbuti: «Ho la crociata nel cuore»

PAOLO GROSSI

Gilardino, Calaiò, Di Gaudio, Zaccardo, e in panchina Marino, Di Carlo, Cagni: tanti negli ultimi anni i doppi ex di Parma e Spezia. Bisogna però fare un passo indietro nel tempo per ritrovare quello che probabilmente ha fatto meglio di tutti di qua e di là del crinale appenninico. È Massimo Barbuti, che in due campionati di C allo Spezia ha segnato 40 gol e che in tre a Parma (due in C e uno in B) ne ha fatti 37 entrando dritto nel cuore dei tifosi.

«Per me è una sfida delicata quella tra Parma e Spezia. Ho vissuto bellissime stagioni in questi club, instaurando un ottimo rapporto con le città e le tifoserie. A La Spezia per la prima volta andavo a vivere con mia moglie, ho avuto un figlio, stavo a Lerici, figuratevi un po'. Però guarda caso, dopo una stagione al Taranto, quando arrivai a Parma con mio zio, perché allora non c'erano i procuratori, incontrai il diesse Sogliano in una camera dell'hotel Maria Luigia e in due secondi trovammo l'accordo. Prendevo assai meno che a Taranto ma dopo un giro in città dissi subito a mio zio: ''Ecco, questa è la città in cui vorrei vivere''. E così è stato».

Gli inizi al Parma però non furono facili.

«No di certo. Era l'estate dell'82 e c'era il Mondiale, io avevo già firmato e al mare mi misi a seguire la semifinale dell'Italia in tv. Lo feci sgranocchiando arachidi e semi di zucca ma ne mangiai un mezzo bidone cosicché di notte mi venne un attacco di appendicite che si trasformò in peritonite. Me la vidi brutta, stetti quasi due mesi all'ospedale e quando a fine luglio mi vennero a trovare il povero Ceresini e Sogliano notai che si facevano il segno della croce... Al mio rientro, quindi senza preparazione, fu molto bravo Vincenzo Pincolini a farmi recuperare in un mese. Segnai il primo gol a Ferrara su cross di Cannata e la domenica dopo arrivò quello alla Carrarese al Tardini, con la corsa ad attaccarmi alla recinzione».

Così fu facile conquistare i tifosi.

«Io ho sempre avuto un modo di giocare che definirei ''incosciente''. A La Spezia pesavo 92 chili ma mi buttavo come un ossesso su tutti i palloni, facevo dei gol in acrobazia incredibili. Fui capocannoniere in C1 e mi premiarono con il Guerin d'oro. Gli spezzini sono tifosi fors'anche più caldi dei parmigiani: al Tardini, se togliete la Nord, prevale un certo spirito da loggione, si è più portati alla critica, magari anche con ironia».

Hai molti rimpianti quando riavvolgi il nastro della tua carriera?

«Beh, alcuni li ho. Il primo è quello di non aver fatto da ragazzino la gavetta di un settore giovanile professionistico che mi raffinasse sul piano tecnico. Fino a 16-17 anni sono stato in pratica autodidatta. Nel mio paesello, Pontetetto, frazione di Lucca, da bambino avevo fatto una porta con dei pali e una rete e l'avevo piazzata sul sagrato della chiesa. Di fianco c'era un bel campetto che noi bambini ''sgolosavamo'' ma il parroco non ce lo apriva. Non solo, appena poteva mi arraffava la palla e me la bucava perché diceva che giocare davanti alla chiesa era sacrilego. Insomma, solo tardi ho potuto migliorare la mia tecnica, acquisire visione di gioco. Alla fine avevo un bel calcio, potevo battere anche le punizioni. Mi mancava l'agilità per saltare l'uomo in dribbling, ma compensavo con altre doti. E poi sono stato vicino varie volte a club di serie A, dal Bologna, alla Fiorentina persino all'Inter. E ci sono arrivato solo con l'Ascoli».

Che partita sarà domani?

Lo Spezia mi piace, il Parma è in difficoltà. Italiano ha dato un buon gioco ma ha anche 4/5 elementi forti. Nel Parma sta spuntando Mihaila mentre fin qui mi ha deluso Cornelius che mi aveva ben impressionato fin dai tempi dell'Atalanta. Domani non ci saranno, ma in cuor mio vorrei tanto che i tifosi di Parma e Spezia la rivalità che da tempo li divide e mi piacerebbe poter fare da paciere».