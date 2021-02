Il pm: «Lei disse basta». E chiede 9 anni di carcere per Pesci

Roberto Longoni

Nessun colpo di scena, nessun accento particolare. Poche anche le metafore. I contenuti della requisitoria di Andrea Bianchi corrispondono alla sua voce per nulla aggressiva, ma pacata, votata alla logica. È così, quasi prendendo per mano senza strappi che il pm accompagna alle richieste finali nel processo Pesci, dopo un'ora e tre quarti di monologo. E ci si ritrova sull'orlo di un abisso. Nove anni di reclusione. Questa la richiesta al collegio presieduto da Gennaro Mastroberardino a carico del 48enne imputato per violenza sessuale di gruppo e lesioni personali gravi ai danni di una ragazza allora 22enne.

La notte incriminata è quella tra il 18 e il 19 luglio del 2018, la scena l'attico con piscina dello stesso Federico Pesci, lungo via Emilio Lepido. All'interno di quelle mura i due avevano convenuto di consumare sesso a pagamento (Pesci aveva contattato la ragazza attraverso facebook, consapevole che si prostituiva), ma le cose presero una piega imprevista. Almeno per uno dei due: per lei, se è vero come sostenuto dall'accusa e dalle parti civili che Lucia (nome di fantasia, non ci stancheremo di ripetere) che il rapporto divenne violento contro la sua volontà. Per lui, se è vero che tutto s'aspettava fuorché di finire in cella una quarantina di giorno dopo: Pesci si è sempre difeso dicendo che ogni rapporto è stato consensuale. Di ben altro avviso i giudici dei tre processi ai quali è stato sottoposto Wilson Ndu Anyem: il 53enne pusher nigeriano subentrato con nuove dosi di cocaina e coinvolto in quella notte è stato condannato a 5 anni e 8 mesi in via definitiva.

Gli abboccamenti iniziali, le due ore abbondanti al bar consumate tra chiacchiere e cocktail («prima di altro alcol a casa»), con una pizza condivisa: la ricostruzione di Bianchi coincide con quella della difesa. «Pesci diede 70 euro a Lucia, aggiungendo un “poi si vedrà” - dice il pm, al fianco del quale siede Cosimo Romano, capo della Mobile e titolare delle indagini -. Ma si parlò di normali rapporti sessuali, non di pratiche che comportassero forme di violenza. E non si ventilò assolutamente la possibilità dell'intervento di un altro uomo». La cifra non sarebbe cambiata: la particolarità delle prestazioni sì, stando al sostituto procuratore. «Il cambio della situazione avvenne in casa, con l'ingresso in scena della cocaina. E non facciamo l'errore logico e giuridico che siccome la vittima seguiva un certo stile di vita era legittimo subisse quelle pratiche».

Pratiche mai messe in discussione da nessuno. Il muro contro muro che si consuma ormai da oltre due anni e mezzo è se Lucia abbia espresso il consenso a subirle. Bianchi parla di bracciali, colpi con una bacchetta mentre la ragazza faceva sesso con Wilson, di un gatto a nove code, un collare, un guinzaglio con il quale farla gattonare sul pavimento, di un morso con una pallina da trattenere in bocca. E poi di altri attrezzi usati in modo invasivo. «Finché ha detto basta. La ragazza è stata colpita e ha riportato lesioni e ha provato dolore. “Basta” lo ha urlato più volte. E il suo dolore è provato dalle lesioni: nell'ottobre del 2018, durante l'incidente probatorio, i segni c'erano ancora. Questa per la legge italiana è violenza sessuale: e non significa nulla che all'inizio il rapporto fosse consensuale».

Niente da eccepire da parte di Bianchi sui disturbi della personalità della giovane. «Ma la capacità di testimoniare non è mai stata davvero messa in discussione, e la polemica sui test della perizia è stucchevole - sottolinea il pm -. Che cosa poteva non capire Lucia? Il dolore, per caso? Non c'è bisogno di un passaggio intellettivo per capirlo. Inoltre, la sua capacità di raccontare i fatti la si evince chiaramente dalla semplice lettura degli atti. E se una persona non è presente a se stessa, credete possa mantenere la stessa versione per un tempo così lungo?». A dare ancora più peso alla testimonianza della parte offesa, il fatto che lei subito non abbia puntato il dito contro l'imputato. «Fu l'ospedale a segnalare un reato per il quale si procede d'ufficio. E come si fa a pensare che Lucia abbia voluto calunniare Pesci, quando all'inizio ha continuato a evitare di fare il suo nome?».

Più che con lui, Lucia all'inizio semmai sembrava avercela con le forze dell'ordine impegnate a indagare, a scandagliare nelle sua vita e a chiamare in causa le persone a lei vicine. «Più volte nelle intercettazioni si è lasciata andare a espressioni del tipo: “che rottura di co... questa inchiesta”». Le intercettazioni: altro punto che il pm vuole mettere in chiaro. «Se avesse saputo di essere intercettata, credete che avrebbe chiesto cocaina per telefono?». Sempre su questo capitolo, Bianchi ci tiene a sottolineare «il grossolano errore commesso dal perito del tribunale, che non ha riportato una frase in maniera corretta». Frase che potrebbe rappresentare un'arma affilata in mano all'accusa: «Sì, però, la prossima volta becco un coltellino appresso». Questo per rispondere a chi chiede perché per la notte intera Lucia non abbia fatto nulla per uscire da quell'attico. «Era in compagnia di un uomo di cui non poteva prevedere le reazioni. Nell'incidente probatorio dice di aver temuto anche il peggio. In questo processo si è ripetuto più volte che questa indagine non andava fatta. Ho qui accanto Cosimo Romano che ringrazio per aver svolto le indagini. Bisogna pretenderle, nei casi previsti dalla legge. E la legge è uguale per tutti. A Parma le indagini si fanno, sempre: qualunque sia il reato, chiunque sia il presunto responsabile».