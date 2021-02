Minorenne non va a scuola e stacca il cellulare: la trovano i carabinieri

Momenti di apprensione per una minorenne fidentina che non si è presentata a scuola. Per fortuna la vicenda ha avuto un esito positivo, grazie al lavoro capillare e all'intuito dei carabinieri della Stazione fidentina.

La madre, preoccupata, quando ha appreso che la figlia non era andata a scuola ha immediatamente dato l'allarme, segnalando la sparizione della ragazza alla centrale dei carabinieri. Immediatamente sono scattate le ricerche ed è stata diramata la foto della ragazza a tutte le pattuglie esterne. I carabinieri si sono subito mossi, setacciando tutta la zona e cercando di mettere insieme vari tasselli. Dalle prime indagini effettuate è emerso che la ragazza non poteva essersi allontanata più di tanto dalla città, anche perché solitamente, come accade in questi casi quando ci si allontana parecchio, occorre avere qualche aggancio nelle località in cui si intende arrivare. Come parenti o amici. E questo non era il caso della ragazzina.

Dopo poche ore, i carabinieri della Stazione di Fidenza hanno rintracciato la ragazza che si aggirava per Salso, con alcuni amici. Fra l'altro aveva spento anche il cellulare, probabilmente per non essere localizzata.

I militari hanno riconosciuto la minorenne sparita poche ore prima e l'hanno fermata e identificata. Un ritrovamento a tempo di record, che ha permesso di riconsegnare la minorenne sana e salva alla madre, particolarmente in apprensione.

Non è dato a sapere quali motivi abbiano spinto la ragazza ad allontanarsi.

r.c.