Noceto, addio alla madre di 10 figli

Mariagrazia Manghi

NOCETO Se n'è andata a Cella di Noceto la super mamma e nonna Edda Parmigiani. Aveva 91 anni.

Nella casa sulle colline di Costa Benna, dove si era trasferita oltre 60 anni fa con il marito Rino Carloni, ha allevato la sua grande famiglia: 10 figli, bambini e bambine, nati tutti in fila, il primo nel 1949 e la più piccola nel 1965.

E poi ha visto crescere i nipoti, che oggi sono 23 a cui si sono aggiunti 22 pronipoti. Una donna forte, Edda, che ha affrontato le difficoltà con coraggio e con la tempra della gente contadina.

Con Rino avevano deciso di scendere dalla montagna di Castelcorniglio dove la terra era troppo povera per garantire il nutrimento per tutti, in cerca di fortuna e migliori condizioni nella campagna nocetana.

Insieme hanno portato avanti il podere e la stalla in prossimità della grande Croce del Monte Piè, hanno lavorato tanto e duramente.

«Qualche anno fa il sindaco di Noceto Fecci le aveva consegnato un riconoscimento in occasione della festa dei nonni - racconta il nipote Mirko Pastori, consigliere a Medesano - la nostra era la famiglia più numerosa del paese e probabilmente dell'intera provincia. E l'asse intorno a cui tutto ruotava era sicuramente la nonna che è anche rimasta vedova molto giovane, quando aveva solo 50 anni. Ha lavorato soprattutto in casa, a curare le galline o l'orto. Non ha mai fatto mancare il piatto in tavola».

Edda ha subito anche il lutto della perdita di un figlio, scomparso 5 anni fa.

«Si rialzava, anche dopo i colpi più pesanti e dolorosi - continua il nipote - era tosta. Una donna di casa, semplice, felice quando ci vedeva tutti insieme, orgogliosa della sua grande famiglia. Quando ci riunivamo eravamo 80 e anche più».

Piena di energia Edda Parmigiani è rimasta lucida fino alla fine: negli ultimi anni non riusciva a fare tutto da sola, ma era ancora in grado di alzarsi e ha continuato a vivere nella sua casa in campagna dove se n'è andata curata dall'amore dei figli e delle figlie. Il funerale si svolgerà oggi nella Chiesa di Cella alle 14.30.