Rogo nella villetta, la badante indagata per omicidio colposo

Georgia Azzali

FONTANELLATO Anche il giorno dopo il calore era ancora opprimente nella villetta di Parola. Una cappa gravosa che incombeva nelle stanze. In quella di Gina Aldrigo, 98 anni, morta nel rogo, e in quella della badante filippina, che dormiva nella camera accanto. E' il suo l'unico nome che compare nel registro degli indagati. Omicidio colposo: solo l'indicazione del reato, per ora, in attesa che le indagini arrivino a stabilire dei punti fermi sulla notte tra lunedì e martedì e in vista anche dell'autopsia fissata per oggi. Il pm Paola Dal Monte, titolare del fascicolo, affiderà l'esame al medico legale bolognese Donatella Fedeli. Sia la difesa della badante, 65 anni, che i familiari di Gina Aldrigo, come parti offese, potranno nominare consulenti di parte.

Una decisione che fino a ieri non era stata ancora presa dall'assistente filippina, ricoverata al Maggiore. «Non ho avuto modo nemmeno di parlarle - spiega Dario Ugolini, difensore d'ufficio -. Per quanto riguarda, invece, il reato, sarà fondamentale stabilire in che modo si è sviluppato l'incendio. Poi toccherà alla procura decidere se andare avanti con la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione».

Siamo ancora in una fase iniziale. Anche se i carabinieri e i vigili del fuoco stanno lavorando già dalla notte del rogo, in particolare il nucleo di Bologna, dotato di strumentazioni tecniche in grado di verificare l'eventuale presenza di «acceleranti», ossia di sostanze che possono velocizzare la propagazione delle fiamme. E qualche prima ipotesi sulla causa dell'incendio è già stata avanzata: piuttosto improbabile lo scenario del corto circuito, mentre pare molto più plausibile quello di alcune candele presenti nella camera dell'assistente dell'anziana. Lei stessa ne avrebbe parlato agli investigatori dicendo di averle accese per pregare, dopo di che si sarebbe addormentata.

Una tragica disattenzione, se così fosse. Un'imprudenza che potrebbe farla finire sotto processo. Anche se era stata lei, verso le 2, dopo essersi svegliata mentre le fiamme stavano già divorando le stanze, a precipitarsi dall'anziana per tentare di salvarla. La badante ha ustioni profonde, anche sul volto, e sta combattendo la sua battaglia in ospedale.

Ma anche i risultati dell'autopsia potranno chiarire alcuni interrogativi su quella notte. L'anziana è morta per aver inalato il fumo o è stata uccisa dalle fiamme? Una risposta che potrebbe fare luce sui tempi di propagazione delle fiamme. E sulla ricostruzione del dramma.