Si è spento il sorriso di Monica Attolini: ha lottato fino all'ultimo

Massimo Morelli

FELINO Grande partecipazione e grande commozione ai funerali di Monica Attolini, scomparsa a 52 anni.

Monica abitava a San Michele Tiorre, ma la sua famiglia era molto conosciuta anche a Poggio Sant'Ilario, la frazione di Felino dove gli Attolini risiedevano. Persona affabile ed affidabile, Monica, dopo alcune esperienze maturate nel settore alimentare, aveva trovato occupazione nove anni fa nel prosciuttificio Ermes Fontana del Castellaro di Sala Baganza.

Sul lavoro, come hanno ricordato le colleghe, si era fatta apprezzare per la serietà e la correttezza e soprattutto si era fatta benvolere per la sua disponibilità.

Chi l'ha conosciuta parla di una gran voglia di lottare, quella che l'ha contraddistinta contro il male che alla fine, purtroppo, ha avuto la meglio. Persona amabile, pur vivendo da sola a San Michele Tiorre, Monica era sempre presente in famiglia, sia per la mamma Mariella che per il fratello Massimo. La sua battaglia contro il male era cominciata una decina di anni fa. Sono stati periodi durissimi, per lei in primis, e per la famiglia che non la ha mai fatto mancare amore e vicinanza.

Monica comunque ha avuto dalla sua una forza d'animo incredibile che l'ha portata a lottare giorno dopo giorno. Chi le è stato vicino in questi anni ricorda di non aver mai sentito Monica lamentarsi quando forse ne avrebbe avuto tutto il diritto.

Ci sono state persone che pur avendo avuto contatti con lei non sapevano della sua malattia, visto che è stata bravissima a «mascherare» i problemi di salute, rendendosi comunque sempre disponibile a dare una mano a chi aveva bisogno. Negli ultimi tempi nella casa di Monica aveva fatto il suo ingresso Toby, un cucciolo nero di cocker, a testimoniare il suo grande amore per gli animali. Quando terminava i turni del lavoro Monica dedicava il suo tempo a Toby e alla famiglia: anche mamma Mariella si è affezionata tantissimo al cucciolo. Monica ha tenuto duro sul lavoro sino a fine gennaio, quando il male ha iniziato ad acuirsi e diventare insopportabile.

Il fratello Massimo - erano legatissimi - sta ora pensando a qualche iniziativa per ricordare Monica, magari con una donazione per la ricerca sul cancro: «L'obiettivo - dice - è quello di sensibilizzare la gente, indurla a non prendere mai sottogamba le questioni di salute, ma soprattutto a fare della prevenzione per cercare di anticipare il problema prima che questo possa diventare irrisolvibile: a Monica questo messaggio sarebbe piaciuto molto».