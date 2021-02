«Il pianeta minacciato da un virus: l'incredibile profezia del nostro disco»

PIERANGELO PETTENATI

Nell’ultimo anno, più di una canzone scritta prima dell’arrivo del Coronavirus sembrava scritta durante la pandemia per come descriveva il presente; un esempio è «Le cronache di Alpha e Qoppa», l’ultimo disco della band parmigiana Quinta Area, album strumentale elettronico nel quale si racconta di un virus diffuso sul pianeta da entità sconosciute che trasforma le persone infette in individui privi di senno dall’istinto omicida.

La trama, ambientata nel 2347, è stata pensata tra il 2017 e il 2018 mettendo insieme, come dice Giorgio Cimino (l’unico membro effettivo rimasto dei Quinta Area), «elementi classici della fantascienza come l’apocalisse, zombie, l’invasione aliena o demoniaca, i viaggi nello spazio e i viaggi nel tempo. L’ispirazione è venuta da uno dei miei film preferiti di sempre, “Grosso guaio a Chinatown” di Carpenter, che accomuna più elementi tipici dei film di azione del periodo».

È solo una coincidenza il fatto che sia uscito nel 2020, quando un virus si è davvero diffuso sul pianeta creando davvero problemi di ogni tipo; questa coincidenza, per Giorgio è stata vissuta con difficoltà: «La trama in effetti sembra volutamente riprendere qualcosa dalla realtà che abbiamo e che stiamo tutt’ora vivendo, con la parte del virus che infetta il pianeta, ma devo dire che l’associazione, personalmente, non è una cosa di cui vado contento. Non la trovo una cosa sulla quale scherzare, quindi devo dire che personalmente lo troverei di cattivo gusto fatta da chiunque. Purtroppo sarà inevitabile, per chi leggerà la trama, associarla al momento».

Nella storia, la salvezza viene da una frequenza sonora capace di debellare il virus, l’armonica negativa; per recuperarla sarà necessario un viaggio indietro nel tempo. Per ricreare le atmosfere e le tensioni futuristiche della trama, le musiche rimandano ai tanti artisti che hanno sempre affiancato ricerca sonora elettronica e una dimensione spaziale alla loro musica: Jean Michel Jarre, Pink Floyd, il progressive rock evocati con gran dispiego di strumentazione. «Ho registrato tutto nel mio studio – dice Giorgio – quindi da solo, usando praticamente tutte le macchine che possiedo, nello specifico sintetizzatori, string machine, organi ed organetti anni ‘80, macchine datate di produzione italiana, poi un sacco di effetti e tantissimi pedalini da chitarrista applicati a queste macchine. Il tutto con tanta fantasia».

«Le cronache di Alpha e Qoppa» è in vendita e in streaming sulla pagina quinta-area.bandcamp.com.