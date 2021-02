Berceto, addio alla «prof» Enrica Zoppi

BERCETO - Ha suscitato profonda tristezza a Berceto, dove viveva, e a Pontremoli, dove era nata e tornava frequentemente, la notizia della scomparsa dell'insegnante di lettere Enrica Zoppi, deceduta dopo aver combattuto contro una grave malattia.

Enrica Zoppi era nata a Pontremoli nel 1956.

Dopo essersi laureata in lettere moderne a Bologna, aveva cominciato a insegnare in varie scuole medie e superiori della Lunigiana, fino all’arrivo a Berceto come professoressa di lettere alla scuola media Pietro Silva.

Tra il paese montano ed Enrica Zoppi era nato un amore a prima vista: una passione che la indusse a stabilirvisi definitivamente e a candidarsi come consigliere comunale nel 2009 e nel 2014 nella lista Idee e Tenacia di Luigi Lucchi.

Eletta in entrambe le occasioni ricoprì il ruolo di delegata all’istruzione e il ruolo di capogruppo consiliare. Grande e appassionata lettrice, spesso chi voleva presentare libri a Berceto si rivolgeva a lei, sapendo di trovare una relatrice affidabile e sincera.

Da Enrica Zoppi è nata una delle iniziative più amate: il «Memorial Sic», cioè il tributo a Marco Simoncelli (di cui la prof era tifosissima) che si tiene la prima domenica di settembre sul Passo della Cisa. A ricordare la figura della professoressa il sindaco Luigi Lucchi: «Non dimentico il giorno in cui l’ho conosciuta, grazie a Paolo Delpiano, e le ho chiesto di entrare in lista. Aveva diverse perplessità, non ritenendosi all’altezza, ma è venuta in lista nel 2009. Ho sempre valutato che la sua presenza e quella di Daniela Jasoni, indipendentemente dai voti presi personalmente, avevano contribuito parecchio alla vittoria, dando credibilità alla lista: i loro interventi piacevano. La soddisfazione che ho avuto è stato un suo elogio che mi ripeteva spesso: ''Luigi, ringrazio Dio di averti conosciuto. Riesci a fare cose bellissime. Tu conosci la politica ed è bellissima''».

Lucchi ha poi proseguito nel suo ricordo: «In consiglio comunale interveniva poco ma le rare volte che lo ha fatto era per rispondere alle offese, agli insulti, alle cattiverie della minoranza che mi dipingeva come un diavolo. La maleducazione all’Enrica non piaceva. La trovava insopportabile. In compagnia era scherzosa. Si trovava bene con tutti. Il contatto con le persone le piaceva proprio. S’è innamorata della nostra scuola e per restare a Berceto, dove aveva comperato anche casa, rinunciava alla carriera. Per lei la scuola di Berceto era la più bella del mondo».

Enrica Zoppi lascia i figli Alessio e Giacomo. M.M.