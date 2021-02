Cittadella, prati recintati per i rilievi archeologici

Scavi in Cittadella, avanti tutta: in questi tiepidi giorni di una anticipata primavera sono molti i parmigiani che hanno frequentato lo storico e amatissimo parco cittadino.

E fra loro in tanti hanno notato gli scavi che sono nel prato a lato dell'ingresso secondario di via Pizzi, nel punto in cui dovrebbero essere trasferiti, secondo quanto stabilito nel progetto previsto dal Comune, i campi da basket da più di 50 anni collocati invece di fronte all'ex Ostello. Non si tratta però, come si potrebbe pensare, dell'avvio dei lavori del cantiere per i nuovi (poco graditi a molti frequentatori abituali) campi da basket, ma dei rilievi archeologici necessari visto che il parco è considerato un bene monumentale e come tale tutelato dalla Soprintendenza. Così, sotto la sorveglianza dei tecnici della Soprintendenza, si stanno svolgendo questi rilievi che hanno lo scopo di verificare che sotto i campi calcati per decenni da calciatori e rugbisti non si nascondano "tesori" del passato o comunque resti meritevoli di tutela o di conservazione. Fino a questo momento, a quanto risulta al Comune, non ci però sono stati ritrovamenti a sorpresa, ma gli scavi e i sondaggi (cheperaltro riguardano soltanto lo strato più superficiale del terreno) proseguiranno anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è di arrivare a una rilevazione precisa dell'area che sarà interessata dal futuro cantiere. Che dovrebbe partire però, almeno per quei lavori, non prima del prossimo autunno. g.l.z.