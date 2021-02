Davanti alla casa di Verdi due giovani se le danno di santa ragione

Pomeriggio movimentato, giovedì, in pieno centro a Roncole Verdi. Due giovani della zona si sono improvvisamente azzuffati, davanti agli occhi di alcuni testimoni che in quel momento si trovavano a passare dalla piazza. All’ombra della casa natale del maestro Giuseppe Verdi e dell’antica chiesa di San Michele, i due non si sono limitati solo alle parole ma anche ai fatti, dandosele di santa ragione. Pochi istanti dopo è intervenuto un agente della polizia locale che in quel momento era fuori servizio ma si è subito precipitato a dividerli cercando, non senza fatica, di riportarli alla calma e di evitare che potessero di nuovo entrare in contatto. Successivamente è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Fontanellato, ma ormai la situazione era tornata alla calma. Ignote sono, al momento, le cause che hanno portato all’accesa discussione. Non è dato sapersi, almeno per ora, se a monte di tutto ci fossero questioni di cuore o altro. Fatto sta che entrambi i giovani sono finiti al pronto soccorso, con ferite ed escoriazioni comunque lievi e guaribili in pochi giorni. Ora starà a loro decidere se proseguire con azioni legali di parte o se «chiuderla lì». p.p.