Ferraroni, l'imprenditore con i vigili del fuoco nel cuore

Quando lui indossava uniforme e casco, la gente non li chiamava «eroi» come usa giustamente farlo ora, anche se i Vigili del fuoco sono sempre stati degli eroi fin dai tempi della fondazione del loro Corpo.

Andrea Ferraroni, deceduto a causa del covid nei giorni scorsi all’età di 79 anni, aveva effettuato il servizio militare nei Vigili del Fuoco dai primi di novembre del 1962 alla fine di febbraio del 1964. Un'esperienza che Andrea non aveva mai dimenticato, custodendola, per sempre, nel proprio cuore di pompiere. Infatti, fu tra i sette Vigili del fuoco del contingente parmigiano inviati in missione quando, nell’ottobre 1963, accadde il disastro del Vajont. Un drammatico frangente che vide, ancora una volta, esaltati l’eroismo, l’abnegazione ed il coraggio dei Vigili del fuoco.

Una volta congedatosi aveva aderito alla sezione di Parma dell’Associazione nazionale vigili del fuoco, presieduta da Alberto Sirocchi, partecipando ad alcune iniziative promosse dal sodalizio come «Pompieropoli», ossia le lezioni per evitare i vari pericoli che i «nonni pompieri» impartivano ai bambini.

Smessa l’uniforme, Ferraroni, come artigiano iniziò a costruire compressori per poi specializzarsi nella costruzione di macchine per la lavorazione dei prosciutti.

Alla fine degli anni Sessanta il grande passo con l’apertura di un’azienda di macchinari per l’industria alimentare con sede in via Taro, affiancato da un paio di soci. Molto severo, intransigente e preciso nel proprio lavoro al quale ha dedicato tutta la vita, ha fatto da maestro a tanti suoi giovani dipendenti ed anche al figlio.

Persona disponibile e generosa, è stato un attivo donatore avisino tanto da meritarsi significativi attestati per avere raggiunto le 90 donazioni. Nel 2015 fu colpito da un gravissimo lutto per l’immatura scomparsa dell’adorata figlia Roberta, donna dolcissima, che lasciò un vuoto profondo anche tra i suoi numerosi amici.

Un altro duro colpo, Andrea, lo subì nel gennaio scorso con la morte della moglie Bruna.

Era legatissimo al figlio Filippo, ai nipoti Simone e Francesco ed alla nuora Fernanda. Lo.Sar.