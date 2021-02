Incognita varianti, possibile impennata dei casi

GIOVANNA PAVESI

Parma è entrata a far parte di quelle città in cui è indicata la probabile presenza delle varianti nella loro fase iniziale, considerata la più pericolosa e dagli effetti ancora imprevedibili. A dirlo sono i dati elaborati da Alberto Giovanni Gerli, ingegnere e big data scientist, che da mesi, grazie a un meccanismo matematico, riesce a prevedere l’evoluzione dei vari cicli pandemici nelle diverse zone del Paese.

E se i numeri (e di conseguenza le curve) variano in base ai dati giornalieri, lo scienziato, laureato a Padova, specializzato negli Stati Uniti, appassionato di bridge (e di Salsomaggiore), ha elaborato un modello predittivo in grado di mostrare un’ipotesi di sviluppo del contagio a Parma e nella sua provincia nelle prossime settimane. Il grafico mostra due scenari diversi: quello peggiore, indicato in rosso, e quello migliore, identificato con il verde. «In blu osserviamo i casi medi a oggi, in città. La curva rossa tiene conto di un trend piuttosto negativo e anche dell’aspetto che Parma è una delle zone in cui è ipotizzabile ci sia un focolaio di varianti, ma parte anche dal presupposto che si innesti una nuova fase della pandemia e, in quel caso specifico, seguirebbe un andamento polinomiale di terzo grado. La curva verde, invece, che cresce meno e che avevo elaborato due giorni fa, si basa sull’andamento dei 14 giorni precedenti, che dava un aumento ma diverso, tenendo conto di un’evoluzione della seconda fase ma non di un inizio di terza», chiarisce lo specialista. Che ieri, elaborando un altro schema, delineava un profilo preoccupante, che superava i 100 casi giornalieri, ma non così allarmante, visto che presumeva che i focolai potessero essere circoscritti in alcune zone senza impattare su tutta la provincia. E per comprendere come si arrivi a individuare zone più a rischio di altre, Gerli prova a contestualizzare: «Da gennaio era in atto un trend di diminuzione dei contagi, ma eravamo consapevoli che ci fosse la possibilità dell’arrivo delle famose mutazioni del virus. Per analizzare le zone con possibili focolai abbiamo fatto un confronto tra dati statistici e modelli matematici. Siamo andati a studiare, provincia per provincia, quanto fossero aumentati i casi nelle ultime due settimane rispetto alle due precedenti. Abbiamo paragonato questo andamento, rispetto ai modelli predittivi che avevamo sviluppato e, in caso di crescita sostanziale delle ultime due settimane, abbiamo ipotizzato che, in quella provincia, ci potessero essere dei cluster di varianti. Per esempio: se nelle ultime due settimane i casi sono cresciuti ma sono diminuiti rispetto ai 15 giorni precedenti significa che, probabilmente, c’è stata la crescita dei focolai con variante che hanno raggiunto il loro picco, il che vuol dire che ci sono ancora tanti casi ma in diminuzione e l’ipotesi è che siamo nella fase finale». Ma se, come confermato dall’ingegnere, i contagi sono aumentati e di molto rispetto ai 15 giorni precedenti, «allora è ipotizzabile che, in quella zona, siamo all’inizio dello sviluppo di un possibile focolaio». E Parma rientrerebbe proprio all’interno di questa ultima casistica. «È una delle città insospettabili? Abbastanza, ma un parametro per capirlo è quello di andare a studiare l’incidenza del numero di contagi in 14 giorni per la popolazione (si usa per 100mila abitanti), parametro più utilizzato in Europa che in Italia – commenta -. Il parametro di Parma è 272: sotto i 200 si ha una condizione sicuramente di pandemia in corso ma non preoccupante, sopra i 200, invece, il timore c’è (tenuto presente che Bolzano è arrivata quasi a 1000). In città, i casi delle ultime due settimane sono stati del 35% maggiori rispetto a quelli delle due precedenti, quindi si tratta di una crescita importante». E se i profili di rischio sono stati elaborati su base statistica, individuando prima le province con una crescita dei contagi che si potrebbe definire anomala, per approfondire quale sia la tendenza precisa è sempre necessario incrociare dati e numeri. Alla domanda su cosa si possa fare rispetto a una conclamata ipotesi, l’ingegnere suggerisce di sequenziare un campione significativo di positivi, «per riscontrare l’eventuale presenza di varianti ». «Io – aggiunge - sono molto a favore di misure di contenimento settorializzate sulle varie zone delle province coinvolte, in cui si va a diffondere il contagio». Al momento, almeno per Gerli, non è possibile dare numeri e dati che possano distinguere il tipo di variante. «Dal punto di vista matematico rileviamo una crescita non attesa che, quindi, è facilmente stimabile possa essere dovuta alla presenza di virus e all’indice di contagio più alto – conclude -. Le motivazioni di questo rialzo potrebbero anche essere dovute a comportamenti di non rispetto delle misure restrittive o avere all’origine diversi motivi. Ma l’ipotesi più plausibile e realistica è quella delle varianti».