Nessuno reclama il «tesoro» smarrito: perché?

PAOLO PANNI

BUSSETO - Ancora apertissimo il mistero del «tesoretto» ritrovato, a metà del mese, nella campagna bussetana, per puro caso. Molte le migliaia di euro rinchiuse in un contenitore (cifra e tipo di contenitore non vengono citati con precisione: dovrà farlo chi si presenterà come proprietario) abbandonato nel verde, ma a oggi nessuno li ha reclamati reclamati ai carabinieri che li hanno in consegna.

Come si ricorderà, durante una normale passeggiata in campagna due persone di origine indiana hanno rinvenuto un contenitore al cui interno si trovavano molte banconote, per un valore complessivo di parecchie migliaia di euro. Nessuna traccia, però, che potesse ricondurre allo stesso. I due indiani, con grande senso civico hanno consegnato quanto avevano rinvenuto ai carabinieri di Busseto e, a quel punto, sono partite le indagini volte a ritrovare il legittimo proprietario di quella bella somma.

Sono passate due settimane però nessuno si è fatto vivo e quindi la vicenda inizia a tingersi di giallo ed è legittimo formulare ipotesi.

Qualcuno, si chiedono in molti a Busseto e dintorni, era in possesso di questa cifra in modo illegale e doveva in tutti i modi disfarsene?

Erano forse proventi di qualche attività di spaccio?

Erano stati posizionati in quel punto affinché un’altra persona, su precise indicazioni, li potesse ritrovare?

Oppure, semplicemente, chi li ha persi ancora non se ne è accorto? Oppure per qualche motivo, fosse anche per paura di ripercussioni, non si presenta ai carabinieri?

C’è anche chi ha ipotizzato che colui che li ha smarriti, accorgendosene, sia magari stato colto da un malore. Ma questa ipotesi, già seguita dai carabinieri, sembra essere decaduta.

Naturalmente le ricerche continuano e si rinnova l’appello, a chi li avesse smarriti, a presentarsi nella stazione carabinieri di Busseto (dove ovviamente dovrà dimostrare di essere il legittimo possessore di quella cifra).

Va ricordato che se entro un anno il proprietario non sarà individuato, la somma passerà a chi l’ha ritrovata.

Ma i due indiani, cuore grande e senso civico da vendere, hanno già fatto sapere che, in quel caso, sarà tutta devoluta in beneficenza.